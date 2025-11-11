Atentatu suizida batek gutxienez hamabi pertsona hil ditu Pakistango hiriburuko auzitegi batetik gertu
Pakistango atentatua eta astelehenean izandako Indiako leherketa ikertzeko eskatu du NBEko idazkari nagusiak.
Pakistango talibanen talde bati lotutako erasotzaile suizida batek hamabi pertsona hil eta beste 27 zauritu ditu astearte honetan, Islamabadeko (Pakistango hiriburua) epaitegi baten aurrean.
Atentatua New Delhin, Indiako hiriburuan, ibilgailu batek eztanda egin eta biharamunean gertatu da; eraso horretan zortzi pertsona hil ziren. Indiako agintariek gertakaria ikertzen jarraitzen dute.
Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak Islamabadeko atentatua eta astelehenean New Delhin izandako leherketa ikertzea eskatu du.
Islamabadeko leherketa barrutiko epaitegien aurrean izan da, hiriburuko G-11 sektorean, puntako orduan.
Mohsin Naqvi Pakistango Barne ministroaren arabera, erasotzailea auzitegiaren barrura sartzen saiatu da, baina ez du lortu. Sartzerik ez zuela-eta, poliziaren furgoneta baten ondoan lehertu du bere burua.
Agintariak gertakaria ikertzeko agindua eman du eta arduradunak Justiziaren aurrera eramango dituztela ziurtatu du.
Hasiera batean, Pakistango segurtasun indarrek Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) taldea seinalatu dute, Pakistango talibanen talde nagusia.
Ondoren, Mohammad Khorasani Pakistango talibanen bozeramaileak ohar batean azaldu duenez, TTPren adar nagusia ez dago Islamabadeko leherketan nahastuta.
Ordu batzuk geroago, Pakistango fundamentalisten talde txiki batek, Jamaat-ul-Ahrar (JuA) izenekoak, bere gain hartu du atentatuaren erantzukizuna, Ghazi Media Network katean argitara emandako komunikatu baten bidez.
Nazio Batuen arabera, Jamaat-ul-Ahrarrek TTPren talde nagusiko talde terrorista disidente gisa jarduten du, Afganistango Nangarhar probintziako Lalpura inguruan.
JuA 2014ko abuztuan sortu zen, TTPren fakzioak Mohmand eta Ahrar-ul-Hind agentzian bat egin ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Belgikak 2.000 euroko soldata eskaini die urtebeteko soldaduska egin nahi duten 17 urteko boluntarioei
Borondatezko soldaduska 2026ko irailean hasiko da, eta Belgikako Gobernuak 149.000 gutun baino gehiago bidali dizkie herrialdeko 17 urteko gizon eta emakume guztiei.
AEBko Gobernua berriz irekitzea onartu du Senatuak, demokraten arteko zatiketaren ostean
Finantzaketa-paketeak herrialdearen gobernuaren historiako itxialdirik luzeena (41 egunekoa) desblokeatzea ahalbidetu du, zortzi senatari demokraten babesarekin. Alderdiaren baitan krisi gogorra eragin du erabakiak.
Trumpek 1.000 milioi dolarreko salaketa jarriko diola mehatxu egin dio BBCri
Samir Shah BBC katearen presidenteak adierazi duenez, datorrena datorrela, aurre egiteko prest dago. Hala ere, Britainia Handiko parlamentuari barkamena eskatu dio eta dokumentalaren edizioan "irizpide akatsak" izan direla aitortu du.
Batzarrean "gerra egiten duten gizonak falta" direla salatuz ireki du Lulak ofizialki COP30a
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) adierazi du klima-aldaketaren auzian ezer ez egiteak geldialdi ekonomikoa eta inflazioa ekarriko dituela, eta erregaiei, finantzaketari eta egokitzapenari buruzko emaitza "argiak" eskatu ditu. 21era arte luzatuko da goi-bilera.
New Delhiko erdigunean leherketa izan da, eta gutxienez zortzi pertsona hil eta 15 zauritu dira
Leherketa Gotorleku Gorriaren aurrean izan da, Indiako hiriburuko erdiguneko gunerik turistikoenetako batean. Oraindik ez da ezagutzen zerk eta nork eragin duen leherketa, baina agintariek eskualdeko eremu gatazkatsuenetan segurtasuna indartu dute.
Fung-wong supertifoiak bi hildako utzi ditu Filipinetan eta Taiwanera bidean da
Gutxienez bi pertsona hil dira eta milioi bat baino gehiago ebakuatu dituzte Filipinetan, 'Fung-wong' supertifoiaren ondorioz. Azken orduetan indarra galdu du eta Hegoaldeko Txinako itsasoan sartu da. Hala ere, adituen ustez, berriro indartu egin daiteke Taiwanera iritsi baino aurretik.
Nicolas Sarkozy aske dago, baldintzapeko neurriekin
Frantziako presidente ohia kartzelatik irtengo da, 20 eguneko espetxealdiaren ostean. Auzitegiak hainbat neurri ezarri dizkio, eta, besteak beste, ezin izango du Frantziatik irten.
Zergatik da garrantzitsua COP30 klima-aldaketari buzurko goi-bilera?
Munduko tenperaturak 1,5 graduko igoeraren langa gainditu zuen 2024an, lehen aldiz, eta geroztik egingo den klimaren inguruko aurreneko goi-bilera da aurtengoa. Azaroaren 10etik 21era egingo da COP30 goi-bilera, Brasilgo Amazonian.
Gobernu federala berriz irekitzeko akordioa lortu dute AEBko Senatuan, bost astez itxita egon ostean
Zortzi senatari demokratak errepublikanoekin bat egin dute neurria desblokeatzeko. Horri esker, 4.000 langile federal baino gehiago itzuliko dira lanera, eta Administrazioa finantzatuko dute 2026ko urtarrilera arte.