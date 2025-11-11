Leherketa
Atentatu suizida batek gutxienez hamabi pertsona hil ditu Pakistango hiriburuko auzitegi batetik gertu

Pakistango atentatua eta astelehenean izandako Indiako leherketa ikertzeko eskatu du NBEko idazkari nagusiak.

Islamabadeko atentatuaren ondoren. Argazkia: AP
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pakistango talibanen talde bati lotutako erasotzaile suizida batek hamabi pertsona hil eta beste 27 zauritu ditu astearte honetan, Islamabadeko (Pakistango hiriburua) epaitegi baten aurrean.

Atentatua New Delhin, Indiako hiriburuan, ibilgailu batek eztanda egin eta biharamunean gertatu da; eraso horretan zortzi pertsona hil ziren. Indiako agintariek gertakaria ikertzen jarraitzen dute.

Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak Islamabadeko atentatua eta astelehenean New Delhin izandako leherketa ikertzea eskatu du.

Islamabadeko leherketa barrutiko epaitegien aurrean izan da, hiriburuko G-11 sektorean, puntako orduan.

Mohsin Naqvi Pakistango Barne ministroaren arabera, erasotzailea auzitegiaren barrura sartzen saiatu da, baina ez du lortu. Sartzerik ez zuela-eta, poliziaren furgoneta baten ondoan lehertu du bere burua.

Agintariak gertakaria ikertzeko agindua eman du eta arduradunak Justiziaren aurrera eramango dituztela ziurtatu du.

Hasiera batean, Pakistango segurtasun indarrek Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) taldea seinalatu dute, Pakistango talibanen talde nagusia.

Ondoren, Mohammad Khorasani Pakistango talibanen bozeramaileak ohar batean azaldu duenez, TTPren adar nagusia ez dago Islamabadeko leherketan nahastuta.

Ordu batzuk geroago, Pakistango fundamentalisten talde txiki batek, Jamaat-ul-Ahrar (JuA) izenekoak, bere gain hartu du atentatuaren erantzukizuna, Ghazi Media Network katean argitara emandako komunikatu baten bidez.

Nazio Batuen arabera, Jamaat-ul-Ahrarrek TTPren talde nagusiko talde terrorista disidente gisa jarduten du, Afganistango Nangarhar probintziako Lalpura inguruan.

JuA 2014ko abuztuan sortu zen, TTPren fakzioak Mohmand eta Ahrar-ul-Hind agentzian bat egin ondoren.

