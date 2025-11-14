SUECIA
Varios muertos y heridos arrollados por un autobús en Estocolmo

Por el momento se desconocen las causas del incidente, ocurrido en el barrio de Östermalm. La zona permanece acordonada y los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar. 

Accidente de autobus en Estocolmo, Suecia
Euskaraz irakurri: Autobus batek hainbat pertsona harrapatu ditu Stockholmen eta hainbat hildako eta zauritu daude
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un autobús ha arrollado este viernes a varias personas que se encontraban en una parada en el centro de Estocolmo (Suecia). La Policía ha informado que hay varios muertos y heridos

Por el momento se desconocen las causas del incidente, ocurrido en el barrio de Östermalm. La zona permanece acordonada y los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar. 

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo. Medios locales apuntan a un posible problema de salud del chófer.

Suecia Internacional

X