Un autobús ha arrollado este viernes a varias personas que se encontraban en una parada en el centro de Estocolmo (Suecia). La Policía ha informado que hay varios muertos y heridos.

Por el momento se desconocen las causas del incidente, ocurrido en el barrio de Östermalm. La zona permanece acordonada y los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo. Medios locales apuntan a un posible problema de salud del chófer.

AVANCE

