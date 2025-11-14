SUEDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hainbat hildako eta zauritu izan dira Stockholmen autobus batek harrapatuta

Oraingoz ez dago argi gertaera zerk eragin duen. Ingurua itxi dute, eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira. 

Accidente de autobus en Estocolmo, Suecia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Autobus batek hainbat pertsona harrapatu ditu ostiral honetan Stockholmen (Suedia), geltoki batean. Poliziak jakinarazi duenez, hainbat hildako eta zauritu eragin ditu.

Oraingoz ez dago argi gertaera zerk eragin duen. Ingurua itxi dute, eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira. 

Autobus-gidaria atxilotu dute, homizidioa egotzita, baina Poliziak ez du uste terrorismoa denik. Tokiko komunikabideen arabera, baliteke osasun-arazo batek eragin izana istripua.

Suedia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Xabier Ormazabal entrevista a david fritz victima atentado Bataclan
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutu oro oroitzen dut gertatutakoa, tenperatura, usainak, armak…”

Eraso jihadista batean, 132 pertsona hil ziren Parisen, 2015eko azaroaren 13an; gehienak, Bataclan aretoan. 10. urteurrena da, eta biziraun zuen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. 10 lagunekin batera bahitu zuten, bi ordu eta erdiz. Haren aurrean jendea hil zuten. Bizipen hark traumak utzi dizkio, eta memorian iltzatuta ditu ikusitakoen irudiak. Terapia gisa, bi liburu idatzi ditu ordutik. 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X