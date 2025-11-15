Trump exime de aranceles al café, al plátano, a la carne y a otros productos agrícolas

Donald Trump, presidente de EE. UU., ha eximido de aranceles a varios productos agrícolas, como el café, los plátanos y ciertos productos de carne de res.

Este decisión, por tanto, reduce de inmediato los aranceles a ciertos productos considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación y contener los precios internos.

La medida se hace efectiva en un intento de aliviar la presión y las criticas por el encarecimiento de los productos básicos en el país.

Además de los mencionados, la exención arancelaria también incluye frutas (tomates, aguacates, cocos naranjas y piñas) y especias (canela y nuez moscada).

El cambio supone un giro en la postura habitual de Trump, que ha defendido desde el inicio de su mandato la necesidad de los aranceles, como medida para proteger a los trabajadores y a la industria.