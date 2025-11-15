Estados Unidos de América
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump exime de aranceles al café, al plátano, a la carne y a otros productos agrícolas

El cambio supone un giro en la postura habitual de Trump, que ha defendido desde el inicio de su mandato la necesidad de los aranceles.
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trumpek muga-zergak kendu dizkie hainbat nekazaritza produkturi; horien artean, kafea, banana eta haragia
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Donald Trump, presidente de EE. UU., ha eximido de aranceles a varios productos agrícolas, como el café, los plátanos y ciertos productos de carne de res.

Este decisión, por tanto, reduce de inmediato los aranceles a ciertos productos considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación y contener los precios internos.

La medida se hace efectiva en un intento de aliviar la presión y las criticas por el encarecimiento de los productos básicos en el país.

Además de los mencionados, la exención arancelaria también incluye frutas (tomates, aguacates, cocos naranjas y piñas) y especias (canela y nuez moscada).

El cambio supone un giro en la postura habitual de Trump, que ha defendido desde el inicio de su mandato la necesidad de los aranceles, como medida para proteger a los trabajadores y a la industria.

Trump asegura que ya ha "tomado una decisión" sobre sus próximos pasos con Venezuela, pero sin revelarlos
Donald Trump Estados Unidos Comercio Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X