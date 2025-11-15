Ameriketako Estatu Batuak
Trumpek muga-zergak kendu dizkie hainbat nekazaritza produkturi; horien artean, kafea, banana eta haragia

Erabakiak Trumpen ohiko jarreraren aldaketa dakar; izan ere, muga-zergen beharra defendatu du bere agintaldiaren hasieratik.

Donald Trump
Donald Trump. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak muga-zergak kendu dizkie hainbat nekazaritza produkturi, hala nola kafeari, bananari eta behikiarekin egiten diren produktu batzuei.

Horrela, berehala murriztu dira funtsezko kontsumorako produktu batzuen muga-zergak. Inportazioak merkatu eta barne prezioei eusteko hartu dute erabakia.

Presidenteak kritikak jaso ditu oinarrizko produktuen garestitzeagatik, eta horri egin nahi dio aurre Trumpek erabaki horrekin.

Aipatutako produktu horiez gain, frutak (tomate, ahuakate, koko, laranja eta pinaburuak) eta espeziak (kanela eta intxaur muskatua, esaterako) ere sartu dituzte muga-zergarik izango ez duten produktuen artean.

Erabakiak Trumpen ohiko jarrera aldatzea ekarri du, muga-zergen beharra defendatu baitu bere agintaldiaren hasieratik, langileak eta industria babesteko neurri gisa.

