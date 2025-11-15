GATAZKA
Trumpek esan du dagoeneko erabaki dituela Venezuelan emango dituen pausoak, baina ez du argitu zeintzuk izango diren

"Drogen sarrera gelditzeko aurrerapen asko" egin dituztela azpimarratu du AEBko presidenteak, eta bere herrialdea ez dela "Hego Amerikako Gaza" izango erantzun dio Madurok.

WASHINGTON (United States of America), 07/11/2025.- United States President Donald J Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2025. (Hungría, Estados Unidos) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, dagoeneko zehaztu du zeintzuk izango diren Venezuelaren eta Karibeko droga-trafikoaren inguruan bere Gobernuak egingo dituen hurrengo mugimenduak, baina ez du argitu zeintzuk izango diren.

"Ezin dizuet esan zer den, baina aurrerapen asko egin ditugu Venezuelarekin drogen sarrera geldiarazteari dagokionez ", adierazi du agintariak Venezuelarekin lotutako ekintzen etorkizunaren inguruan "erabaki bat hartu" duela berretsi aurretik, Bloombergek Air Force One hegazkinean jasotakoaren arabera.

Adierazpen horiek Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak ostiral honetan bertan AEBko herriari "Karibera gerra bat eramatea agintzen duenaren esku zoroa gelditzeko"eskatu ostean etorri dira, Washingtonek narkotrafikoaren aurkako borroka aitzakia hartuta eskualdean abiatutako operazio militarraren baitan.

Testuinguru horretan, Etxe Zuriko agintariak "zilegitasunik gabeko" presidentetzat eta "narkotrafiko sare bateko buruzagitzat" jo du Maduro behin baino gehiagotan, eta baimena eman du, ostegun honetan. Latinoamerikako "narkoterroristen" aurka operazioa abiatu du Trumpek, eta hegazkin-ontzi bat gehiago eraman du inguru horretara, jada 70 hildako baino gehiago utzi dituzten erasoaldiaren barruan.

Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak, berriz, erantzun du bere herrialdea ez dela "Hego Amerikako Gaza" bihurtuko. "Beste Gaza bat nahi dugu orain Hego Amerikan? Zer dio AEBko herriak? (...) Utzidazue ezetz esaten. Hemen bakea izango da garaile", adierazi du agintariak Venezuelako telebista kate publikoan.

NBEk nazioarteko zuzenbidearen urraketatzat jo ditu Washingtonek Karibeko eta Ozeano Bareko ontziei egindako erasoak.

Gure Amerikako Herrientzako Aliantza Bolivartarra (ALBA) ere mintzatu zen, eta ohartarazi zuen "aurrekaririk gabeko ezegonkortasuna" egongo litzatekeela eskualdean AEBk "eraso militar" baterantz "jauzia" egingo balu.

Trumpek esan du "ez duela sinesten" AEB Venezuelarekin gerrara joango denik, baina ez du planei buruz hitz egin nahi
Venezuela Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

