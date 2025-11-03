ELKARRIZKETA
Trumpek esan du "ez duela uste" AEB Venezuelarekin gerrara joango denik, baina ez du planei buruz hitz egin nahi

Agentziak | EITB

"Nola erantzun dezaket horrelako galdera bat? Ba al dago Venezuelan eraso bat egiteko planik? Nork esango luke hori? Halakorik balego, nik esango nizukela uste duzu, zintzoki? Bai, planak ditugu. Oso plan sekretuak ditugu", esan du Air Force One hegazkinean. "Begira, ikusiko dugu zer gertatzen den Venezuelarekin", adierazi zuen, eta Venezuelako Gobernuak "milaka pertsona bidali zituen kartzeletatik, erakunde mentaletatik eta drogen mendekotasunetik".

Egiptok badu bere museo ‘faraonikoa’

Hainbat urtez atzeratu ostean, eta 20 urteko lanen ondoren, gaur zabaldu ditu ateak Egiptoko ikono kultural berriak. Mila milioi dolarreko kostua izan du, eta gainkostu eta arazo politikoak tarteko, asko atzeratu da. Azken egunotan ahoz aho dabilen Pariseko Louvre museoaren bikoitza da tamainaz, 500.000 metro  kuadro ditu. Bertan aurkitu daitezkeen altxorren artean, Tutankamon faraoiaren bilduma handi bat dago. Honako museoa zibilizazio bakar bati eskainitako munduko arkeologia-konplexurik handiena da.
