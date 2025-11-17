ELECCIONES
La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile en segunda vuelta

La candidata oficialista ha ganado con el 26,8 % de los votos en primera vuelta, pero el posible apoyo de los candidatos de derecha derrotados a Kast podría provocar la victoria de la ultraderecha en la cita del 24 de diciembre.
AME9776. SANTIAGO (CHILE), 16/11/2025.- La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara, habla tras conocer los resultados de las elecciones este domingo, en Santiago (Chile). La izquierdista Jeannette Jara, que se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que Chile es un país "con mucho futuro y esperanza" y pidió cuidar la democracia para no ponerla "en riesgo" de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre. EFE/ Elvis Gonzalez
Jeannette Jara y José Antonio Kast depués de votar en primera vuelta. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

La candidata de la coalición oficialista de izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile tras colocarse en primera instancia como las dos principales opciones del electorado en los comicios celebrados este domingo.

Según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), la exministra de Trabajo y candidata del Pacto Unidad por Chile ha alcanzado un 26,7 % de los votos, mientras que Kast ha aglutinado el 24,1 % cuando el escrutinio ha superado ya el 90 %.

Por detrás, y por tanto fuera de la segunda vuelta, han quedado Franco Parisi, del Partido de la Gente (centro-derecha, 19,5 % ); el ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL, con casi un 14 %), y Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido que lidera su formación, la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI, 12,6 %).

Las encuestas apuntaban a la presencia de Jara en la segunda vuelta, prevista para el próximo 14 de diciembre, con el debate centrado en quién la acompañaría. Con todo, el posible apoyo de los candidatos derrotados en primera instancia a Kast frente al oficialismo podría provocar la derrota de la otrora ministra en el Gobierno presidido por Gabriel Boric.

