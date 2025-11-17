Jara ezkertiarra eta Kast ultraeskuindarra lehiatuko dira bigarren itzulian, Txileko presidente izateko
Hautagai ofizialistak botoen % 26,7 eskuratu ditu lehen itzulian, bigarren gelditu den hautagai ultraeskuindarraren aurretik (% 24,1). Hala ere, abenduaren 14ko bigarren itzuliari begira ezkerrak aukera oso gutxi ditu presidentetza eskuratzeko, izan ere, oso litekeena da eskuineko blokeak eskuin muturreko hautagaia babestea.
Jeannette Jara ezkerraren hautagaia eta Jose Antonio Kast eskuin muturreko hautagaia aurrez aurre izango dira datorren abenduaren 14ko Txileko hauteskundeen bigarren itzulian.
Servel Txileko hauteskunde zerbitzuak botoen % 90 zenbatuta zabaldutako datuen arabera, Lan ministro izandakoak botoen % 26,7 eskuratu du lehen itzulian, bigarren gelditu den hautagai ultraeskuindarraren aurretik (% 24,1),
Bigarren itzulitik kanpo gelditu dira, hurrenez hurren, Franco Parisi zentro eskuineko hautagaia (% 19,5), Johannes Kaiser ultraeskuindarra (% 14) eta Evelyn Matthei eskuin tradizionalaren hautagaia (% 12,6).
Eskuineko hiru hautagaiak bigarren itzulian elkartzen badira, eta itxura guztien arabera hori egingo dute, Jarak ez du aukerari izango agintea eskuratzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Hasi da boto zenbaketa Txileko hauteskunde presidentzialetan
Jeannette Jara egungo presidentearen ministro ohia izango litzateke irabazlea inkesten arabera, baina bigarren itzulira Kast edo Kaiser ultrekin joan beharko luke, eta zaila izango luke gobernatzea eskuindarrek bat eginez gero.
Netanyahuk berretsi du "inolaz ere" ez duela onartuko estatu palestinarra sortzea
Ostiralean, AEBk Nazio Batuen Erakundean duen misioak komunikatu bat igorri zuen, Segurtasun Kontseiluaren ebazpen proiektu bat babestuz. Astelehenean bozkatuko dute, eta Palestinan estatu bat sortzeko balizko bide bat aipatzen du horrek.
Maduro eta chavistak kalera atera dira AEBren aurrean indar erakustaldia egiteko
Lau milioi pertsona baino gehiago atera dira kalera, eta presidenteak aberria defendatzeko konpromisoa hartzeko eskatu die herritarrei.
Trumpek muga-zergak kendu dizkie hainbat nekazaritza-produkturi; kafeari, bananari eta haragiari, besteak beste
Erabakiak Trumpen ohiko jarreraren aldaketa dakar; izan ere, muga-zergen beharra defendatu du bere agintaldiaren hasieratik.
Industrialde batean izandako leherketa handi batek hainbat zauritu utzi ditu Buenos Aires probintzian
Leherketa Ezeizako industriagune batean gertatu da, eta gutxienez 15 pertsona zauritu dira, tokiko hedabideen arabera.
Trumpek esan du dagoeneko erabaki duela Venezuelan zer pauso emango duen, baina ez du argitu zer egingo duen
"Drogen sarrera gelditzeko aurrerapen asko" egin dituztela azpimarratu du AEBko presidenteak, eta bere herrialdea ez dela "Hego Amerikako Gaza" izango erantzun dio Madurok.
Hainbat hildako eta zauritu Stockholmen, autobus batek harrapatuta
Oraingoz ez dago argi gertaera zerk eragin duen. Ingurua itxi dute, eta larrialdietako zerbitzuak bertaratu dira.
Parisko tren-geltokia hustu dute, polizia-operazio baten ostean
Fiskaltzak azaldu duenez, Poliziak gizon bat atxilotu du, labana batekin mehatxuka ikusi ostean.
BBCk barkamena eskatu dio Trumpi hitzaldi bat manipulatuta emititzeagatik
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak barkamena eskatzeko eta kalte-ordaina ordaintzeko exijitu dio Erresuma Batuko irrati-telebista publikoari. Hori egin ezean, 1.000 milioi dolarreko demanda jartzeko mehatxua egin dio.