Jara ezkertiarra eta Kast ultraeskuindarra lehiatuko dira bigarren itzulian, Txileko presidente izateko

Hautagai ofizialistak botoen % 26,7 eskuratu ditu lehen itzulian, bigarren gelditu den hautagai ultraeskuindarraren aurretik (% 24,1). Hala ere, abenduaren 14ko bigarren itzuliari begira ezkerrak aukera oso gutxi ditu presidentetza eskuratzeko, izan ere, oso litekeena da eskuineko blokeak eskuin muturreko hautagaia babestea. 

Jeannette Jara eta Jose Antonio Kast lehen itzulian botoa ematean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Jeannette Jara ezkerraren hautagaia eta Jose Antonio Kast eskuin muturreko hautagaia aurrez aurre izango dira datorren abenduaren 14ko Txileko hauteskundeen bigarren itzulian. 

Servel Txileko hauteskunde zerbitzuak botoen % 90 zenbatuta zabaldutako datuen arabera, Lan ministro izandakoak botoen % 26,7 eskuratu du lehen itzulian, bigarren gelditu den hautagai ultraeskuindarraren aurretik (% 24,1), 

Bigarren itzulitik kanpo gelditu dira, hurrenez hurren, Franco Parisi zentro eskuineko hautagaia (% 19,5), Johannes Kaiser ultraeskuindarra (% 14) eta Evelyn Matthei eskuin tradizionalaren hautagaia (% 12,6). 

Eskuineko hiru hautagaiak bigarren itzulian elkartzen badira, eta itxura guztien arabera hori egingo dute, Jarak ez du aukerari izango agintea eskuratzeko. 

