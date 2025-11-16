HAUTESKUNDEAK
Txile Boricen ondorengoaren bila hasiko da gaur, Jara faborito dela, eta lehia estua bigarren posturako ultraeskuindarren artean

Egungo presidentearen ministro ohia izango da irabazlea inkesten arabera, baina bigarren itzulira joan beharko luke Kast edo Kaiser ultrekin, eta zaila izango luke gobernatzea eskuindarrek bat egiten badute.

AME9343. SANTIAGO (CHILE), 15/11/2025.- Fotografía que muestra mesas de votación previo a las elecciones presidenciales de Chile, este sábado, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile). EFE/ Ailen Díaz
Txileko hauteskundeetarako prestaketak. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Txiletarrek Gabriel Boric progresistaren ondorengoa aukeratuko dute igande honetan hasiko diren hauteskundeetan, Jeannette Jara ministro ohi komunista faborito dela, eta  arreta berezia eskainiko zaio bigarren postuari, lehia estua baitago eskuin muturreko hautagaien artean.

Jara, 51 urteko abokatu eta administratzailea, inkesten buru da, boto-asmoaren % 28,5eko batez bestekoarekin, lehen itzulian Presidentetza eskuratzeko behar den gehiengotik urrun, eta abenduaren 14an bigarren itzulia egin beharko litzateke.

Lan ministro ohiak progresismoaren hautagai bakarra izatea lortu zuen primarioetan, eta sektore hori presidentzialetan ordezkatzen duen lehenengo militante komunista da. Boto-emaile askok boterera iristeko oztopo gisa ikusten dute jatorri komunista hori.

Hala ere, irabaztekotan, Jarak ziurtatu du militantziari uko egingo diola batasun irudia emateko eta horren atzean inoizko koalizio zabalena dagoela nabarmentzeko. Izan ere, demokristauetatik hasi eta Alderdi Komunistaraino elkartu dira hauteskunde koalizioan.

Eskuindarrek, aldiz, hautestontzietara zatituta aurkeztea erabaki zuten, beraz, hauteskunde hauek, nolabait, sektore horren primarioak bezala ikusten dira.

Duela aste batzuk argi zirudien Jose Antonio Kast, 59 urtekoa, bigarren itzulira igaroko zela, baina debekualdiaren aurretik argitaratutako inkesten zati handi batek erakusten du buruzagi ultraeskuindarra babesak galtzen ari zela eta arriskuan egon zitekeela agintera iristeko hirugarren saiakera.

Horren errua Johannes Kaiser diputatuak du, ultraeskuindar erradikalago baten ordezkaria denak. Inkesta batzuen arabera, berdinduta dago Kastekin % 20ko babesarekin.

Biek agindu dute mugak itxiko dituztela, migrazio irregularraren eta delinkuentziaren aurka gogor joko dutela, zergak jaitsiko dituztela eta Estatuaren tamaina murriztuko dutela.

Ondoren, Evelyn Matthei alkate ohia dago, eskuin tradizionalekoa, hilabete askotan faboritoa izan dena, baina inkestetan % 14raino jaitsi dena.

Hiru eskuinak bigarren itzulian elkartzen badira, eta hori aurreikusten dute aditu gehienek, Jara agintera iristeko aukerak urriak izango dira.

Txilek Augusto Pinocheten diktaduraren amaieratik (1973-1990) egin diren bederatzigarren hauteskundeak ospatuko ditu igande honetan, eta lehenengo aldiz, 18 urtetik gorako guztiek derrigor eman beharko dute botoa. Ondorioz, parte-hartzea bikoiztu egingo da aurreko hauteskundeekin alderatuta, eta emaitza bigarren itzulian erabakiko da, abenduaren 14an.

