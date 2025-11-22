La COP30 aprueba un documento final sin referencia a los combustibles fósiles
Los países reunidos en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém han aprobadoeste sábado por consenso un documento final que no contiene referencia explícita a los combustibles fósiles, mientras llama a aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global.
El presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, ha reconocido durante su intervención en la sesión plenaria de clausura que algunos países "tenían mayores ambiciones" y se ha comprometido a abordar sus preocupaciones a lo largo del próximo año.
El texto principal de la cumbre, presentado por la presidencia brasileña, no menciona la necesidad de dejar atrás los hidrocarburos, pese a la insistencia de la Unión Europea y de países como Colombia para que se incluyera.
Tras intensas negociaciones que se extendieron durante esta madrugada, la referencia explícita se ha quedado fuera del texto ante la negativa rotunda de los países árabes a hablar del tema, aunque sí se "reconocen", de forma general, las decisiones tomadas en otras COP.
En una de ellas, la COP28 de Dubái en 2023, se estableció por primera vez la necesidad de una "transición" para dejar atrás los combustibles fósiles.
Para compensar la ausencia de referencias, Corrêa do Lago ha anunciado hoy que, bajo su presidencia, creará una "hoja de ruta" para esta transición y otra para revertir la deforestación.
