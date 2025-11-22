Goi-bilera klimatikoa
Erregai fosilei aipamenik egiten ez dien amaierako dokumentu bat onartu dute COP30 biltzarrean

Klimari buruzko NBEren goi-bileran (COP30) bildutako herrialdeek aho batez onartu dute larunbat honetan erregai fosilak berariaz aipatzen ez dituen bukaerako dokumentua, eta berotze globalari aurre egiteko ekintzen anbizioa handitzeko deia egin dute.

Agentziak | EITB

NBEren goi-bilera klimatikoan (COP30) Belem-en bildutako herrialdeek aho batez onartu dute erregai fosilei aipamen zehatzik egiten ez dien amaierako dokumentua, eta berotze globalari aurre egiteko ekintzen anbizioa handitzeko deia egin dute.

COP30eko presidente Andre Corree do Lago brasildarrak onartu du herrialde batzuen desira handiagoa zela beste batzuena baino. Zentzu horretan, datorren urtean Brasilek dituen kezkei aurre egiteko konpromisoa hartuko duela hitzeman du.

Brasilgo Presidentetzak aurkeztu duen goi-bileraren testu nagusiak ez du erregai fosilak alboratzeko beharra aipatzen, nahiz eta Europar Batasunak eta Kolonbiak, besteak beste, behin eta berriz eskatu duten hidrokarburoa sartzeko.

Correa do Lagok, baina, iragarri du trantsizio horretarako "ibilbide-orri" bat sortuko duela.


