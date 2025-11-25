Venezuela
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maduro, ante la escalada con EE. UU. : "No van a poder con Venezuela, somos invencibles"

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se ha defendido así ante la escalada de tensiones con Estados Unidos. Washington ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, y se ha desplegado militarmente en el mar Caribe.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maduro, AEBetako eskaladaren aurrean AEB: "Ezin izango dute Venezuelarekin, garaiezinak gara"
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se ha defendido así ante la escalada de tensiones con Estados Unidos. Washington ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, y se ha desplegado militarmente en el mar Caribe.

Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos Drogas Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X