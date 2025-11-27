Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes desde 2026
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio militar voluntario que comenzará en el verano de 2026 y que se extenderá durante diez meses. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 19 años, que participarán únicamente en misiones dentro del territorio francés.
En su discurso en el cuartel de Varces (en los Alpes franceses), Macron ha explicado que el proyecto arrancará con tres mil jóvenes en su primera fase. El mandatario señaló que la previsión es llegar a diez mil participantes en 2030 y que, "en función de la amenaza", podrían alcanzarse los cincuenta mil en 2035.
Te puede interesar
Al menos 55 muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años
El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas. El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior. En apenas 43 minutos el Departamento de Bomberos elevó la alarma del nivel 1 al 4 y cuatro horas después alcanzó el grado máximo 5, el más alto de la escala local, un nivel solo activado en dos ocasiones anteriores en la historia reciente de Hong Kong.
Mueren dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca
Desde Florida, Trump dice que el tirador "pagará un precio muy alto".
Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong
El incendio de gran magnitud se ha declarado en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. El balance de muertos ha aumentado a 36, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades. Otras 279 personas están desaparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.
El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE
El tribunal europeo ha señalado tal obligación en un caso que afecta a Polonia y a dos ciudadanos de ese país casados en Alemania, que solicitaron la transcripción de su certificado de matrimonio en el Registro Civil polaco para que su matrimonio fuera reconocido allí, lo cual les fue negado por las autoridades polacas.
Maduro, ante la escalada con EE. UU. : "No van a poder con Venezuela, somos invencibles"
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se ha defendido así ante la escalada de tensiones con Estados Unidos. Washington ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, y se ha desplegado militarmente en el mar Caribe.
Ucrania da pasos en el plan de paz de EE. UU. mientras intenta lograr un acuerdo "justo" y sin ceder su soberanía
Zelenski agradece el apoyo de los socios internacionales y pide garantizar pasos "eficaces" y "viables" para el fin de la guerra.
Marco Rubio, tras la reunión con la delegación ucraniana sobre plan de paz de Trump: "Hemos avanzado bastante"
Ginebra ha acogido este domingo un encuentro entre Europa, EE.UU. y Ucrania para tratar el plan de paz ofrecido por Trump. El secretario de Estado norteamericano ha asegurado que la reunión mantenida con representantes ucranianos ha sido "la más productiva hasta ahora".
Israel mata a un líder de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut
En el ataque han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.
Israel mata a 21 personas y hiere a 83 en los ataques perpetrados en las últimas 24 horas en Gaza
El movimiento islamista palestino Hamás ha avisado de que el alto el fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los ataques israelíes y ha enviado una delegación de alto nivel a El Cairo para discutir la situación con los mediadores internacionales.