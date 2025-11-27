INICIATIVA MILITAR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes desde 2026

El presidente francés ha detallado un nuevo servicio militar voluntario, de diez meses de duración y previsto para arrancar el próximo verano, dirigido a jóvenes de 18 y 19 años. El programa, que se desarrollará exclusivamente en territorio nacional, arrancará con tres mil participantes.
Varces (France), 27/11/2025.- French President Emmanuel Macron reviews troops and students of an army high school prior to his speech to unveil a new national military service plan at the military base in Varces, French Alps, 27 November 2025. (Francia) EFE/EPA/THOMAS PADILLA MAXPPP OUT
Macron, ante la Armada francesa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Macronek 10 hilabeteko borondatezko soldadutza iragarri du 2026tik aurrerako gazteentzat
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio militar voluntario que comenzará en el verano de 2026 y que se extenderá durante diez meses. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 19 años, que participarán únicamente en misiones dentro del territorio francés.

En su discurso en el cuartel de Varces (en los Alpes franceses), Macron ha explicado que el proyecto arrancará con tres mil jóvenes en su primera fase. El mandatario señaló que la previsión es llegar a diez mil participantes en 2030 y que, "en función de la amenaza", podrían alcanzarse los cincuenta mil en 2035.

Francia Emmanuel Macron Internacional

Te puede interesar

HONG KONG (China), 26/11/2025.- An apartment burns in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left four people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al menos 55 muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas. El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior. En apenas 43 minutos el Departamento de Bomberos elevó la alarma del nivel 1 al 4 y cuatro horas después alcanzó el grado máximo 5, el más alto de la escala local, un nivel solo activado en dos ocasiones anteriores en la historia reciente de Hong Kong.
Incendio en Hong Kong
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

El incendio de gran magnitud se ha declarado en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. El balance de muertos ha aumentado a 36, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades. Otras 279 personas están desaparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Cargar más
Publicidad
X