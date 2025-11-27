Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes desde 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio militar voluntario que comenzará en el verano de 2026 y que se extenderá durante diez meses. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 19 años, que participarán únicamente en misiones dentro del territorio francés.

En su discurso en el cuartel de Varces (en los Alpes franceses), Macron ha explicado que el proyecto arrancará con tres mil jóvenes en su primera fase. El mandatario señaló que la previsión es llegar a diez mil participantes en 2030 y que, "en función de la amenaza", podrían alcanzarse los cincuenta mil en 2035.