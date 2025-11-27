EKIMEN MILITARRA
Macronek 10 hilabeteko borondatezko soldadutza iragarri du gazteentzat, 2026tik aurrera

 Hamar hilabeteko iraupena izango du eta datorren udan hastea aurreikusten da, 18 eta 19 urteko gazteei zuzenduta. Programa Frantzian bakarrik garatuko da, eta hiru mila parte-hartzailerekin hasiko da.

Varces (France), 27/11/2025.- French President Emmanuel Macron reviews troops and students of an army high school prior to his speech to unveil a new national military service plan at the military base in Varces, French Alps, 27 November 2025. (Francia) EFE/EPA/THOMAS PADILLA MAXPPP OUT

Macron, Frantziako Armadaren aurrean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du 2026ko udan hasiko den borondatezko soldadutza martxan jarriko dela, eta hamar hilabetez luzatuko dela. Ekimena 18 eta 19 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta Frantziako lurralde barruko misioetan baino ez dute parte hartuko.

Varceseko kuartelean (Frantziako Alpeetan) egindako hitzaldian, Macronek azaldu du proiektua hiru mila gazterekin abiatuko dela lehen fasean. Agintariak adierazi duenez, aurreikuspenen arabera, hamar mila izango dira 2030ean, eta, "mehatxuaren arabera", berrogeita hamar mila izango dira 2035ean.

Frantzia Emmanuel Macron Munduko albisteak

HONG KONG (China), 26/11/2025.- An apartment burns in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left four people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez 55 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean

Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera, Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz aktibatu den mailara.

