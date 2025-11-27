Macronek 10 hilabeteko borondatezko soldadutza iragarri du gazteentzat, 2026tik aurrera
Hamar hilabeteko iraupena izango du eta datorren udan hastea aurreikusten da, 18 eta 19 urteko gazteei zuzenduta. Programa Frantzian bakarrik garatuko da, eta hiru mila parte-hartzailerekin hasiko da.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du 2026ko udan hasiko den borondatezko soldadutza martxan jarriko dela, eta hamar hilabetez luzatuko dela. Ekimena 18 eta 19 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta Frantziako lurralde barruko misioetan baino ez dute parte hartuko.
Varceseko kuartelean (Frantziako Alpeetan) egindako hitzaldian, Macronek azaldu du proiektua hiru mila gazterekin abiatuko dela lehen fasean. Agintariak adierazi duenez, aurreikuspenen arabera, hamar mila izango dira 2030ean, eta, "mehatxuaren arabera", berrogeita hamar mila izango dira 2035ean.
Gutxienez 55 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean
Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera, Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz aktibatu den mailara.
AEBko Guardia Nazionaleko bi agente hil dira Etxe Zuritik gertu izan den tiroketa batean
Floridan dagoela, Trumpek esan du tiratzaileak "oso prezio altua" ordainduko duela.
Gutxienez 36 hildako, Hong Kongo urbanizazio batean piztu den sutean
Europako Justizia Auzitegiak ohartarazi du EBko estatu guztiek onartu behar dituztela batasuneko edozein herrialdetan egindako sexu berekoen arteko ezkontzak
Europako auzitegiak betebehar horren berri eman du Alemanian ezkondutako bi poloniarri eragiten dien kasu baten harira; izan ere, Poloniako Erregistro Zibilean ezkontza ziurtagiria transkribatzeko eskatu zuten bi gizonek, ezkontza han aitor zezaten, baina agintariek ukatu egin zieten.
Maduro: "Venezuelak ez du amore emango, garaiezinak gara"
Horrela mintzatu da Nicolas Maduro Venezuelako presidentea AEBrekin duen harreman gatazkatsua dela eta. Soles Kartela atzerriko erakunde terrorista izendatu du Washingtonek, eta maniobra militarrak egiten dabil Karibe itsasoan.
Ukrainak urratsak eman ditu AEBk bultzatutako bake planean, akordio "justu" bat lortzeko, subiranotasuna galdu gabe
Zelenskik nazioarteko bazkideen babesa eskertu du eta gerraren amaierarako urrats "eraginkorrak" eta "bideragarriak" bermatzea eskatu du.
Marco Rubio, Trumpen bake planaren inguruan Ukrainako ordezkaritzarekin bildu ostean: "Dezente aurreratu dugu"
Trumpek Ukrainarako aurkeztu duen bake plana aztertzen ari dira Genevan Europako segurtasun arduradunak Ukrainako eta AEBko ordezkariekin. AEBko Estatu idazkariak ziurtatu du Ukrainako ordezkariekin izandako bilera "orain arteko emankorrena" izan dela.
Hezbollahko buruzagietako bat hil du Israelek, Beirut hegoaldean
Gutxienez beste lau pertsona hil eta beste 28 zauritu dituzte eraso horretan.
21 palesinar hil eta 83 zauritu ditu Israelek azken 24 orduetan, Gazan
Hamas mugimendu islamista palestinarrak ohartarazi du Gazako su-etena hausteko arrisku handia dagoela azken orduetako erasoen ondorioz, eta goi-mailako ordezkaritza bat bidali du Kairora, nazioarteko bitartekariekin egoera aztertzeko.