Jon Etxezarreta, bombero atrapado en Guinea Bissau: "Estamos a dos horas de la capital y aquí la situación es de normalidad"
Jon Etxezarreta es uno de los 15 bomberos de Hegoalde atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado. Afirma que están bien y esperan salir hoy del país, tras la apertura de las fronteras.
Te puede interesar
Retenidos 15 bomberos de Hegoalde en Guinea Bissau tras el golpe de Estado
Todos los voluntarios de las oenegés guipuzcoana Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak y navarra Ayuda Contenedores están bien, a la espera de que reabran las fronteras para volver a casa, a priori previsto para el sábado 29 de noviembre, mientras parte de la expedición aguarda para continuar hasta Sierra Leona vía Conakry.
Aumentan a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas
El fuego se inició el pasado miércoles en un complejo residencial. El departamento de Bomberos ha revelado que las alarmas antincendios no funcionaron correctamente. Hasta el momento las autoridades han detenido a cinco personas. Las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.
Trump pausará "permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"
El presidente estadounidense ha anunciado que expulsará a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha añadido. Por otra parte, ha llamado "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington.
Memoria y reparación: los gestos de disculpa de varios Estados por crímenes del pasado
Varios Estados han reconocido oficialmente genocidios, abusos coloniales y violaciones de derechos humanos en un gesto de memoria histórica. Entre ellos, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos han emitido disculpas por hechos que, como en el caso de Gernika, marcaron profundamente a pueblos y comunidades.
Putin afirma que “no hay un plan de paz, sino temas a tratar entre EE. UU. y Rusia”
Ha presentado su propia propuesta que es, básicamente, negociar el reconocimiento de los territorios conquistados en Donbás y Crimea, y no le ve sentido a hablar con Ucrania en estos momentos.
Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes desde 2026
El presidente francés ha detallado un nuevo servicio militar voluntario, de diez meses de duración y previsto para arrancar el próximo verano, dirigido a jóvenes de 18 y 19 años. El programa, que se desarrollará exclusivamente en territorio nacional, arrancará con tres mil participantes.
Aumentan a 75 los muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años
El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas. El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior. En apenas 43 minutos el Departamento de Bomberos elevó la alarma del nivel 1 al 4 y cuatro horas después alcanzó el grado máximo 5, el más alto de la escala local, un nivel solo activado en dos ocasiones anteriores en la historia reciente de Hong Kong. Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno altamente inflamables dentro de los bloques. Por ello, la policía ha detenido a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.
Mueren dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca
Desde Florida, Trump dice que el tirador "pagará un precio muy alto".
Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong
El incendio de gran magnitud se ha declarado en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se han propagado rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. El balance de muertos ha aumentado a 36, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades. Otras 279 personas están desaparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.