Zelenski prescinde de su jefe de gabinete para no comprometer a Ucrania en las negociaciones de paz

La agencia anticorrupción del país ha registrado este viernes su casa. Andrí Yermak ha sido una figura clave en la administración del presidente ucraniano.
Davos (Switzerland), 28/11/2025.- (FILE) - Andriy Yermak, the Head of the Office of the President of Ukraine, attends a press conference after the 4th meeting of the National Security Advisors (NSA) on the 'Peace Formula' for Ukraine, in Davos, Switzerland, 14 January 2024 (reissued 28 November 2025). Ukrainian President Zelensky announced on 28 November 2025 the resignation of his Chief of Staff, Andriy Yermak, following an anti-corruption raid on Yermak's home. Yermak, Zelensky's closest advisor, had faced increasing pressure over a corruption scandal, despite not being personally accused of any wrongdoing. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Andrí Yermak, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zelenskik bere kabineteko burua baztertu du Ukraina bake negoziazioetan ez konprometitzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Horas después de que la agencia anticorrupción del país registrara el viernes la vivienda de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado la dimisión de esta figura clave de su administración para no comprometer la posición de Ucrania en las negociaciones decisivas que Kiev mantiene con EE. UU. sobre el plan de paz que propone la Casa Blanca.

“Siempre tuvo una posición patriótica”, ha dicho Zelenski en un discurso a la nación sobre el desempeño en estos contactos con EE. UU de Yermak, que lideró la delegación ucraniana en las últimas reuniones con emisarios de la Casa Blanca. “Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones”, ha agregado.

El presidente ucraniano ha anunciado que representantes de los servicios de inteligencia, del Ministerio de Exteriores, del Ejército y del Consejo de Seguridad Nacional que integraban junto a Yermak el equipo negociador seguirán representando a Ucrania en la próxima reunión con los estadounidenses, que debe tener lugar, según ha dicho, “en el futuro más próximo”.

La salida de Andrí Yermak representa el final de una era para la administración del presidente Zelenski.

Durante toda la guerra, Yermak ha sido la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Exteriores.

Aunque la Oficina Anticorrupción (NABU) ucraniana no ha aclarado por ahora en relación a qué caso ha efectuado los registros a Yermak, medios de Kiev los vinculan a su posible implicación en la trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica, conocida en el país como el ‘caso Midas’.

