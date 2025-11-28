Gerra Ukrainan
Zelenskik bere kabineteko burua baztertu du Ukraina bake negoziazioetan ez konprometitzeko

Ustelkeriaren aurkako agentziak bere etxea miatu du ostiral honetan. Andri Yermak funtsezko pertsona izan da Ukrainako presidentearen administrazioan.

Davos (Switzerland), 28/11/2025.- (FILE) - Andriy Yermak, the Head of the Office of the President of Ukraine, attends a press conference after the 4th meeting of the National Security Advisors (NSA) on the 'Peace Formula' for Ukraine, in Davos, Switzerland, 14 January 2024 (reissued 28 November 2025). Ukrainian President Zelensky announced on 28 November 2025 the resignation of his Chief of Staff, Andriy Yermak, following an anti-corruption raid on Yermak's home. Yermak, Zelensky's closest advisor, had faced increasing pressure over a corruption scandal, despite not being personally accused of any wrongdoing. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Andrí Yermak, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ustelkeriaren aurkako agentziak Andri Yermak Ukrainako presidentearen kabineteko buruaren etxebizitza erregistratu du. Horren ostean, Volodimir Zelenski presidenteak haren dimisioa iragarri du, bake planaren harira Kievek AEBrekin dituen negoziazio erabakigarrietan Ukrainaren posizioa arriskuan ez jartzeko.

"Beti izan du jarrera patriotikoa", esan du Zelenskik nazioari egindako hitzaldi batean. Yermakek Ukrainako ordezkaritza gidatu du AEBrekin izandako azken bileretan, eta haren jarrera goraipatu du presidente ukrainarrak. Hala ere, erabaki hori hartu du “zurrumurruentzako eta espekulazioentzako tarterik ez emateko”.

Hala, Ukrainako presidenteak iragarri duenez, Yermakekin batera negoziazio-taldea osatzen zuten inteligentzia zerbitzuetako, Atzerri Ministerioko, Armadako eta Segurtasun Nazionaleko Kontseiluko ordezkariek Ukraina ordezkatzen jarraituko dute estatubatuarrekin egingo duten hurrengo bileran.

Andri Yermaken irteerak Zelenski presidentearen administraziorako aro baten amaiera irudikatzen du. Gerra osoan zehar, Yermak izan da presidentearen ondoren Ukrainan botererik handiena izan duen pertsona, hainbesteraino non askok de facto lehen ministrotzat eta Atzerri ministroaren gainetik atzerrian herrialdea ordezkatzeko arduradun nagusitzat jotzen zuten.

Nahiz eta Ukrainako Ustelkeriaren aurkako Bulegoak (NABU) oraingoz ez duen argitu zer kasuri buruz egin dituen miaketak Yermaken etxean, Kieveko komunikabideek energia atomikoaren enpresa publikoko kontratistek komisioen sarean izan dezaketen inplikazioarekin lotzen dituzte.

Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Volodimir Zelenski Munduko albisteak

