La ONU insta a Israel a investigar de manera "imparcial" y "eficaz" las denuncias sobre torturas

El documento critica la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura, incluso resalta que bajo la denominada "defensa del estado de necesidad", las fuerzas policiales y militares israelíes puede "eximir su responsabilidad" cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Torturei buruzko salaketak modu "inpartzial" eta "eraginkorrean" ikertzeko eskatu dio NBEk Israeli
Agencias | EITB

Última actualización

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha pedido a Israel la creación de una comisión de investigación ad hoc para examinar las denuncias sobre torturas contra la población palestina que se han intensificado desde el comienzo de la ofensiva contra la Franja de Gaza del 7 de octubre de 2023.

"El Comité expresó su profunda preocupación por los informes que indicaban una política estatal de facto de tortura y malos tratos organizados y generalizados durante el período que abarca el informe, que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023", dice un comunicado de la agencia de la ONU.

El documento critica la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura, incluso resalta que bajo la denominada "defensa del estado de necesidad", las fuerzas policiales y militares israelíes puede "eximir su responsabilidad" cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.

De la misma manera, el organismo de Naciones Unidas ha reprochado al Estado israelí la utilización de "medios especiales" como métodos de coerción para interrogar a los presos que no son conocidos públicamente.

Asimismo, el Comité ha denunciado que las políticas israelíes sobre el "territorio palestino ocupado" suponen "condiciones de vida crueles, inhumanas o degradantes" para sus ciudadanos, según los testimonios recogidos en las denuncias.

