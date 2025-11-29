Torturekin lotutako salaketak modu "inpartzial" eta "eraginkorrean" iker ditzala eskatu dio NBEk Israeli
Israelgo barne legeriak tortura delitua tipifikatzen duen tresnarik ez duela kiritikatzen du NBEren dokumentuak. Are, "beharrizan egoeraren defentsa" deiturikoari jarraikiz, indar polizial eta militarrek beren erantzukizuna salbuets dezaketela, galdeketetan indarkeria erabili arren.
Nazio Batuen Torturaren aurkako Batzordeak ikerketa batzorde bat sortzeko eskatu dio Israeli, 2023ko urriaren 7az geroztik palestinarren aurkako torturak nabarmen areagotu direla ikusita.
"Batzordea larriki arduratuta dago txostenek erakusten dituzten datuekin, erakusten baitute antolatutako tortura eta tratu txar kasuak nabarmen hazi direla", esan du ohar batean NBEk.
Horrez gain, Israelgo barne legeriak tortura delitua tipifikatzen duen tresnarik ez duela kiritikatzen du NBEren dokumentuak. Are, "beharrizan egoeraren defentsa" deiturikoari jarraikiz, indar polizial eta militarrek beren erantzukizuna salbuets dezaketela, galdeketetan indarkeria erabili arren.Era berean, publikoki ezagutzen ez dituzten presoak galdekatzeko "baliabide bereziak" erabiltzea leporatu dio Nazio Batuen erakundeak Israelgo Estatuari.
Bukatzeko, Batzordeak salatu du, "okupatutako lurralde palestinarrarean", herritarrentzat "bizi baldintza krudel, anker edo iraingarriak" aplikatzen dituztela politika israeldarrek, salaketetan jasotako testigantzen arabera.
Trumpek iragarri du Venezuelako aire espazioa itxita dagoela
'The New York Times' egunkariak Trumpen eta Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen arteko elkarrizketa baten berri eman ostean zabaldu du mezua. Venezuelak eta AEBk ez dute deia egon denik baieztatu, ezta ezeztatu ere.
Israelgo Armadak bi palestinar armagabe hil ditu Zisjordanian
Arropa altxatu eta eskuak agerian zituzten bi palestinar eraikin batetik irteten erakusten ditu Zisjordaniako Jenin hirian grabatutako bideo honek. Lurrean etzatera behartu ostean, ostikadak eman, sarrerara itzultzera behartu eta tiro batzuk entzuten dira. Agintariek ez dute hilketari buruzko bertsio ofizialik eman.
128 dira jada Hong Kongeko sutean hildakoak, eta 200 bat lagunek desagertuta jarraitzen dute
Sua joan den asteazkenean piztu zen etxebizitza batean. Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, suteen aurkako alarmek ez zuten behar bezala funtzionatu. Orain arte, agintariek bost pertsona atxilotu dituzte, tragediaren ustezko erantzule direlakoan.
Zelenskik bere kabineteko burua baztertu du Ukraina bake negoziazioetan ez konprometitzeko
Ustelkeriaren aurkako agentziak bere etxea miatu du ostiral honetan. Andri Yermak funtsezko pertsona izan da Ukrainako presidentearen administrazioan.
Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"
Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako bat da. Ondo daudela eta gaur, mugak ireki ondoren, herrialdetik ateratzea espero dutela adierazi du.
15 euskal herritar Ginea Bissaun harrapatuta, militar talde batek estatu kolpea eman ondoren
Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeko boluntario guztiak ondo daude, mugak noiz irekiko zain. Taldeko batzuk larunbat honetan etxera itzultzekoak ziren eta beste batzuk Sierra Leonara joatekoak dira.
Trumpek "hirugarren munduko herrialde guztietatik" AEBrako immigrazioa etengo du "modu iraunkorrean"
AEBko presidenteak iragarri du "Estatu Batuentzat aktibo garbia ez dena" kanporatu egingo duela. "Karga publikoa, segurtasunerako arriskutsua edo mendebaldeko zibilizazioarekin bateraezina den atzerritar oro deportatuko dut", gaineratu du. Halaber, "tuntuna" deitu dio Washingtongo tiroketari buruz galdera bat egin dion emakumezko kazetari bati.
Memoria eta erreparazioa: iraganeko krimenengatik hainbat Estatuk egindako barkamen keinuak
Hainbat Estatuk ofizialki onartu dituzte genozidioak, abusu kolonialak eta giza eskubideen urraketak, besteak beste, Alemaniak, Herbehereek, Belgikak eta Estatu Batuek barkamena eskatu dute. Gernikaren kasuan bezala, komunitateak sakonki markatu zituzten gertaerak izan ziren.
Putinen esanetan, "ez dago bake planik, AEBk eta Errusiak landu beharreko gaiak baizik"
Bere proposamena aurkeztu du, funtsean, Donbasen eta Krimean konkistatutako lurraldeen onarpena negoziatzea, eta ez dio zentzurik ikusten une honetan Ukrainarekin hitz egiteari.