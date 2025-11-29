Venezuela
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

El mensaje se produce después de que el diario 'The New York Times', informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

AEBko presidentea
El presidente de EE. UU. Donald Trump
Euskaraz irakurri: Trumpek "itxitzat" jo du Venezuelako aire-espazioa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Te puede interesar

El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania

Un vídeo grabado en la ciudad cisjordana de Yenín muestra a dos palestinos saliendo de un edificio, con las manos visibles y la ropa levantada en señal de rendición. Tras ser obligados a tumbarse en el suelo, reciben patadas y son forzados a regresar a la entrada, donde se escuchan varios disparos a quemarropa. Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre la ejecución.

WASHINGTON (United States), 17/11/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 at the White House in Washington, DC, USA, 17 November 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump pausará "permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"

El presidente estadounidense ha anunciado que expulsará a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha añadido. Por otra parte, ha llamado "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington. 

Cargar más
Publicidad
X