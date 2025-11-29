Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

El presidente estadounidense ha anunciado que expulsará a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha añadido. Por otra parte, ha llamado "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington.