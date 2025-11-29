Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela
El mensaje se produce después de que el diario 'The New York Times', informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.
El mensaje se produce después de que el diario The New York Times, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.
El secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro.
La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento —no demostrado— de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.
Te puede interesar
El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania
Un vídeo grabado en la ciudad cisjordana de Yenín muestra a dos palestinos saliendo de un edificio, con las manos visibles y la ropa levantada en señal de rendición. Tras ser obligados a tumbarse en el suelo, reciben patadas y son forzados a regresar a la entrada, donde se escuchan varios disparos a quemarropa. Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre la ejecución.
Zelenski prescinde de su jefe de gabinete para no comprometer a Ucrania en las negociaciones de paz
La agencia anticorrupción del país ha registrado este viernes su casa. Andrí Yermak ha sido una figura clave en la administración del presidente ucraniano.
Jon Etxezarreta, bombero atrapado en Guinea Bissau: "Estamos a dos horas de la capital y aquí la situación es de normalidad"
Jon Etxezarreta es uno de los 15 bomberos de Hegoalde atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado. Afirma que están bien y esperan salir hoy del país, tras la apertura de las fronteras.
Retenidos 15 bomberos de Hegoalde en Guinea Bissau tras el golpe de Estado
Todos los voluntarios de las oenegés guipuzcoana Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak y navarra Ayuda Contenedores están bien, a la espera de que reabran las fronteras para volver a casa, a priori previsto para el sábado 29 de noviembre, mientras parte de la expedición aguarda para continuar hasta Sierra Leona vía Conakry.
Aumentan a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas
El fuego se inició el pasado miércoles en un complejo residencial. El departamento de Bomberos ha revelado que las alarmas antincendios no funcionaron correctamente. Hasta el momento las autoridades han detenido a cinco personas. Las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.
Trump pausará "permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo"
El presidente estadounidense ha anunciado que expulsará a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha añadido. Por otra parte, ha llamado "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington.
Memoria y reparación: los gestos de disculpa de varios Estados por crímenes del pasado
Varios Estados han reconocido oficialmente genocidios, abusos coloniales y violaciones de derechos humanos en un gesto de memoria histórica. Entre ellos, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos han emitido disculpas por hechos que, como en el caso de Gernika, marcaron profundamente a pueblos y comunidades.
Putin afirma que “no hay un plan de paz, sino temas a tratar entre EE. UU. y Rusia”
Ha presentado su propia propuesta que es, básicamente, negociar el reconocimiento de los territorios conquistados en Donbás y Crimea, y no le ve sentido a hablar con Ucrania en estos momentos.
Macron anuncia un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes desde 2026
El presidente francés ha detallado un nuevo servicio militar voluntario, de diez meses de duración y previsto para arrancar el próximo verano, dirigido a jóvenes de 18 y 19 años. El programa, que se desarrollará exclusivamente en territorio nacional, arrancará con tres mil participantes.