Palestinaren aldeko eguna |
Gernikako Bonbardaketa |
Nafarroako Bertsolaritza Txapelketaren finala |
Venezuela
Trumpek iragarri du Venezuelako aire espazioa itxita dagoela

'The New York Times' egunkariak Trumpen eta Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen arteko elkarrizketa baten berri eman ostean zabaldu du mezua. Venezuelak eta AEBk ez dute deia egon denik baieztatu, ezta ezeztatu ere. 

AEBko presidentea
AEBko presidentea AEB Donald Trump
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

