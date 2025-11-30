EE. UU. y Ucrania retoman en Florida el diálogo para una paz “duradera y próspera”

Una delegación diplomática de Estados Unidos y otra de Ucrania se han reunido este domingo en Hallandale Beach, en el sur de Florida, en un encuentro en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que ambas partes buscan “el fin de la guerra” y un acuerdo que garantice un futuro estable para Kiev.



“Queremos ver el fin de la muerte y del sufrimiento”, ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recalcar que la paz debe garantizar que Ucrania sea “soberana e independiente” y que el país pueda acceder a “una verdadera prosperidad”.



Además de Rubio, por parte de Estados Unidos han participado el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, quienes forman el núcleo del equipo designado por la Casa Blanca para avanzar en las negociaciones y preparar los próximos contactos con Moscú.



En un breve encuentro con la prensa antes de iniciar la reunión, el secretario de Estado ha insistido en que un acuerdo duradero debe impedir que Ucrania “vuelva a enfrentar otra agresión” y ha señalado que el país “tiene un enorme potencial económico” que solo podrá desarrollarse una vez finalizado el conflicto.





