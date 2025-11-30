Marco Rubiok "produktibotzat" jo du Ukrainako ordezkariekin Floridan egindako bilera
Dena dela, AEBko diplomaziaren buruak esan du oraindik "asko" dagoela egiteko. Halaber, bakeak Ukraina “subiranoa eta independentea” izatea eta herrialdeak “benetako oparotasuna” eskuratu ahal izatea bermatu behar duela gaineratu du.
Marco Rubio Estatu Batuetako Estatu idazkariak adierazi duenez, azaroaren 30 honetan Floridan Ukrainako ordezkariekin egindako bilera "produktiboa" izan da, baina aitortu du oraindik "lan handia" dagoela egiteko Ukrainaren eta Errusiaren arteko bake akordioa lortzeko.
"Lan handia dago egiteko, baina gaur bilera oso produktiboa eta baliagarria izan da, eta uste dut aurrerapen berriak lortu direla", adierazi du Rubiok komunikabideen aurrean, bileraren amaieran.
Bilera hasi aurretik ere hitz egin du komunikabideen aurrean eta bi aldeek "gerraren amaiera" eta Kievi etorkizun egonkorra bermatuko dion akordioa dutela xede esan du.
"Heriotzaren eta sufrimenduaren amaiera ikusi nahi dugu", esan du AEBko Estatu idazkariak. Halaber, azpimarratu du Ukraina "subiranoa eta independentea" izatea bermatu behar duela bakeak, "herrialdea oparotasunean bizi dadin".
Rubiorekin batera, Steve Witkoff Etxe Zuriko ordezkari bereziak eta Jared Kushner Trump presidentearen aholkulari eta suhiak hartu dute parte bileran, horiek guztiek osatzen baitute negozio taldea.
Ukrainan eraso gehiago gertatzea eragotzi behar dituen akordio bat behar dela nabarmendu du buruzagi estatubatuarrak. Halaber, esan du Ukraina "botere ekonomiko handia" duen herrialde bat dela, eta gatazka amaitutzean soilik garatu ahal izango duela indar hori.
Tentsioa gorenean da Hegoaldeko Txinako Itsasoan, defentsa eta botere militarraren bidegurutzean
Estatu Batuetako eta Txinako indarren artean talka arriskua eragin dezakeenik badago, Hegoaldeko Txinako Itsasoa da. Pekinek ur horien zati bat beretzat nahi du, bederatzi puntuko lerro bat eginez, Taiwan, Filipinetako zati bat eta uharte artifizialak eraiki dituen uhartetxoak barne. Horrek talka egiten du hainbat herrialderen subiranotasunarekin, hala nola Filipinak, Vietnam eta Malaysia. Horren aurrean, AEBk presentzia militarra sendotu du eremu horretan. Mikel Reparaz, EITBren Nazioarteko arloburua, bertan izan da.
Trumpek Venezuelatik ateratzeko iragan ostiralera arteko epea eman zion Madurori
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak baztertu egin zituen Venezuelako presidenteak herrialdea uzteko mahai gainean jarritako baldintzak. Ultimatuma amaituta, Venezuelako aire eremua itxi egingo zuela iragarri zuen Trumpek.
Gutxienez 631 pertsona hil dira Indonesian uholdeen ondorioz, eta milioi bat pertsona etxetik atera dituzte
Gutxienez milioi bat pertsona etxetik atera dituzte Sumatrako uhartean (Indonesia). Bitartean, agintarien arabera, 631 pertsona hil dira honezkero, eta 472 daude agertu barik. Gune horretan bizi diren 3,3 milioi pertsona inguru jo ditu aste honetako denboraleak.
Europako liderren babesa bilatu du Zelenskik Macronekin izan duen bileran, "gerrari amaiera justu eta luzarokoa" emateko
Bi agintariek bideokonferentzia bidezko bilera egin dute Steve Witkoff AEBko negoziatzailearekin. Ondoren, Europako hainbat liderrekin hitz egin dute, gerraren amaierari begira “koordinatzeko” eta “epe luzerako segurtasun bermeak” lotzeko.
Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldiak, abenduaren 31ra arte
Joan den asteburuan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Venezuelako aire-eremua "erabat" itxita egongo zela. Hala ere, ez dago itxita, gai hori Venezuelako agintariei soilik baitagokie.
Putin AEBko ordezkari bereziarekin bilduko da asteartean, Trumpek Ukrainarako egin duen proposamena aztertzeko
Errusiako presidenteak "hainbat bilera egingo ditu gaur, ateak itxita, Errusiaren eta AEBen arteko harremanen nondik norakoak prestatzeko".
Ormuzko itsasartea, tentsio handieneko puntua energiaren munduko mapan
Ur lasaiak izan arren, munduko ekaitz geopolitiko handienaren erdigunean daude. Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago garraiatzen dute, planeta osoan saltzeko. Azken hamarkadetan Pertsiako golkoan izan diren inbasio eta gerrak ulertzeko ezinbesteko lekua da.
Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko
Lehen ministroak "interes nazionala" argudiatu du Israelgo krisi politikoaren erdian, eta bere ministroen babes jaso du, herrialdeak prozesu judizialak polarizatuta jarraitzen duen bitartean.
Venezuelak atzerrian daudenen itzulera errazteko plana iragarri du
Mundu osoko hainbat hegazkin konpainiak bertan behera utzi dituzte Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak, AEB eta Venezuelaren arteko tentsioa areagotu ostean edozein unetan has litekeen inbasio baten beldur direlako.