Marco Rubiok "produktibotzat" jo du Ukrainako ordezkariekin Floridan egindako bilera

Dena dela, AEBko diplomaziaren buruak esan du oraindik "asko" dagoela egiteko. Halaber, bakeak Ukraina “subiranoa eta independentea” izatea eta herrialdeak “benetako oparotasuna” eskuratu ahal izatea bermatu behar duela gaineratu du.

Marco Rubio AEBetako Estatu idazkaria. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Marco Rubio Estatu Batuetako Estatu idazkariak adierazi duenez, azaroaren 30 honetan Floridan Ukrainako ordezkariekin egindako bilera "produktiboa" izan da, baina aitortu du oraindik "lan handia" dagoela egiteko Ukrainaren eta Errusiaren arteko bake akordioa lortzeko.

"Lan handia dago egiteko, baina gaur bilera oso produktiboa eta baliagarria izan da, eta uste dut aurrerapen berriak lortu direla", adierazi du Rubiok komunikabideen aurrean, bileraren amaieran.

Bilera hasi aurretik ere hitz egin du komunikabideen aurrean eta bi aldeek "gerraren amaiera" eta Kievi etorkizun egonkorra bermatuko dion akordioa dutela xede esan du.

"Heriotzaren eta sufrimenduaren amaiera ikusi nahi dugu", esan du AEBko Estatu idazkariak. Halaber, azpimarratu du Ukraina "subiranoa eta independentea" izatea bermatu behar duela bakeak, "herrialdea oparotasunean bizi dadin".

Rubiorekin batera, Steve Witkoff Etxe Zuriko ordezkari bereziak eta Jared Kushner Trump presidentearen aholkulari eta suhiak hartu dute parte bileran, horiek guztiek osatzen baitute negozio taldea. 

Ukrainan eraso gehiago gertatzea eragotzi behar dituen akordio bat behar dela nabarmendu du buruzagi estatubatuarrak. Halaber, esan du Ukraina "botere ekonomiko handia" duen herrialde bat dela, eta gatazka amaitutzean soilik garatu ahal izango duela indar hori.


Errusia-Ukraina gerra Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak Ukrainako gerra

