Al menos 631 los fallecidos por inundaciones en Indonesia, con un millón de evacuados
Al menos un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares en la isla indonesia de Sumatra debido a las inundaciones más severas del año en Asia, mientras las autoridades elevaron este martes a 631 el total de muertes confirmadas, con 472 desaparecidos. Unos 3,3 millones de personas que viven en esta área, habitada por más de 20 millones de ciudadanos, han resultado impactadas por el temporal de esta semana, que ha dejado un balance preliminar de 2.600 heridos, algunos de ellos de gravedad.
Te puede interesar
Zelenski busca el apoyo de los líderes europeos para "un final justo y duradero" de la guerra, en su reunión con Macron
Ambos líderes han mantenido videoconferencias con el negociador estadounidense Steve Witkoff y con diversos líderes europeos, con el objetivo de “coordinarse” y asegurar “garantías de seguridad a largo plazo”.
Iberia cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre
El pasado fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”, aunque, en realidad, no lo está, puesto que esa cuestión compete exclusivamente a las autoridades venezolanas.
Putin se reunirá este martes con el enviado especial de EE. UU. para abordar la propuesta de Trump para Ucrania
El presidente ruso "mantendrá hoy varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses".
El estrecho de Ormuz, el punto más tenso y turbulento del mapa energético mundial
Por estas aguas aparentemente tranquilas y estrechas entre Irán y Omán circula más del 20% del petróleo global. Se trata de un lugar imprescindible para entender las invasiones y guerras que han asolado el golfo Pérsico durante las últimas décadas.
Marco Rubio califica de "productiva" la reunión con representantes ucranianos en Florida
De todos modos, el jefe de la diplomacia estadounidense, ha apuntado que aún "queda mucho por hacer". También ha dicho que la paz debe garantizar que Ucrania sea “soberana e independiente” y que el país pueda acceder a “una verdadera prosperidad”.
Netanyahu pide el indulto para frenar su juicio por corrupción
El primer ministro alega “interés nacional” en plena crisis política y recibe el respaldo cerrado de sus ministros, mientras Israel sigue polarizado por el proceso judicial.
Venezuela anuncia un plan para facilitar el retorno de quienes se encuentren en el extranjero
Varias aerolíneas de todo el mundo han suspendido sus conexiones con el país latinoamericano ante el aumento de las tensiones y el temor a una posible invasión por tierra de Venezuela.
EE.UU. y China se disputan el control del canal de Panamá, clave del comercio mundial
Esta vía fluvial es un paso estratégico donde se concentra la tensión entre dos potencias: Estados Unidos, el país que construyó el canal hace más de un siglo, y su rival, China. El 5% de todo el comercio mundial transcurre por el canal para evitar rodear el continente americano y esto tiene grandes beneficios para Panamá, el país que controla el canal desde hace 26 años.
La lucha por el control mundial: estos son los cinco "puntos clave" que se disputan EE. UU. y China
Mientras el mundo mira a Ucrania y Gaza, Estados Unidos y China libran una guerra silenciosa por el dominio comercial, militar y tecnológico del planeta. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el Mar de China, el Pacífico Sur y Groenlandia son los puntos geográficos más deseados por ambas potencias, en una carrera por ver quién "gobierna el mundo".