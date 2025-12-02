INUNDACIONES
Al menos 631 los fallecidos por inundaciones en Indonesia, con un millón de evacuados

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez 631 pertsona hil dira Indonesian uholdeen ondorioz, eta milioi bat pertsona ebakuatu dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares en la isla indonesia de Sumatra debido a las inundaciones más severas del año en Asia, mientras las autoridades elevaron este martes a 631 el total de muertes confirmadas, con 472 desaparecidos. Unos 3,3 millones de personas que viven en esta área, habitada por más de 20 millones de ciudadanos, han resultado impactadas por el temporal de esta semana, que ha dejado un balance preliminar de 2.600 heridos, algunos de ellos de gravedad.

Indonesia Inundaciones Asia Internacional

