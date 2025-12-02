UHOLDEAK
Gutxienez 631 pertsona hil dira Indonesian uholdeen ondorioz, eta milioi bat pertsona etxetik atera dituzte

Gutxienez milioi bat pertsona etxetik atera dituzte euren etxeetatik Sumatrako uhartean (Indonesia), Asiako urteko uholde larrienak direla eta. Bitartean, agintarien arabera, 631 pertsona hil dira dagoeneko, eta 472 daude desagertuta. Gune horretan bizi diren 3,3 milioi pertsona inguru kolpatu ditu aste honetako denboraleak.

