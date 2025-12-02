Gutxienez 631 pertsona hil dira Indonesian uholdeen ondorioz, eta milioi bat pertsona etxetik atera dituzte
Gutxienez milioi bat pertsona etxetik atera dituzte euren etxeetatik Sumatrako uhartean (Indonesia), Asiako urteko uholde larrienak direla eta. Bitartean, agintarien arabera, 631 pertsona hil dira dagoeneko, eta 472 daude desagertuta. Gune horretan bizi diren 3,3 milioi pertsona inguru kolpatu ditu aste honetako denboraleak.
Zure interesekoa izan daiteke
Europako liderren babesa bilatu du Zelenskik Macronekin izan duen bileran, "gerrari amaiera justu eta luzea" emateko
Bi agintariek bideokonferentzia bidezko bilera egin dute Steve Witkoff AEBetako negoziatzailearekin. Ondoren, Europako hainbat liderrekin hitz egin dute gerraren amaierari begira “koordinatzeko” eta “epe luzerako segurtasun bermeak” lotzeko.
Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldiak, abenduaren 31ra arte
Joan den asteburuan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Venezuelako aire-eremua "erabat" itxita egongo zela. Hala ere, ez dago itxita, gai hori Venezuelako agintariei soilik baitagokie.
Putin AEBko ordezkari bereziarekin bilduko da asteartean, Trumpek Ukrainarako egin duen proposamena aztertzeko
Errusiako presidenteak "hainbat bilera egingo ditu gaur, ateak itxita, Errusiaren eta AEBen arteko harremanen nondik norakoak prestatzeko".
Ormuzko itsasartea, tentsio handieneko puntua energiaren munduko mapan
Ur lasaiak izan arren, munduko ekaitz geopolitiko handienaren erdigunean daude. Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago garraiatzen dute, planeta osoan saltzeko. Azken hamarkadetan Pertsiako golkoan izan diren inbasio eta gerrak ulertzeko ezinbesteko lekua da.
Marco Rubiok "produktibotzat" jo du Ukrainako ordezkariekin Floridan egindako bilera
Dena dela, AEBko diplomaziaren buruak esan du oraindik "asko" dagoela egiteko. Halaber, bakeak Ukraina “subiranoa eta independentea” izatea eta herrialdeak “benetako oparotasuna” eskuratu ahal izatea bermatu behar duela gaineratu du.
Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko
Lehen ministroak "interes nazionala" argudiatu du Israelgo krisi politikoaren erdian, eta bere ministroen babes jaso du, herrialdeak prozesu judizialak polarizatuta jarraitzen duen bitartean.
Venezuelak atzerrian daudenen itzulera errazteko plana iragarri du
Mundu osoko hainbat hegazkin konpainiak bertan behera utzi dituzte Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak, AEB eta Venezuelaren arteko tentsioa areagotu ostean edozein unetan has litekeen inbasio baten beldur direlako.
Munduaren kontrola jokoan: hauek dira AEBk eta Txinak eskuratu nahi dituzten bost puntu nagusiak
Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.
AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita
Bide hau urrats estrategikoa da, eta, hori dela eta, bi potentzia handik kontrolatu nahi dute. Batetik AEB dago, duela mende bat baino gehiago kanala eraiki zuen herrialdea, eta bestetik, Txina. Munduko merkataritzaren % 5 bertatik igarotzen da, Hego Amerika inguratzea saihesteko, eta horrek onura handiak ematen dizkio Panamari, duela 26 urtetik kanala kontrolatzen duen herrialdeari.