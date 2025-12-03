La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este martes por presunto fraude en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

Mogherini fue detenida ayer en el marco de la investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, junto a otras dos personas. La política italiana fue alta representante de la Unión Europea entre 2014 y 2019, antes de ser reemplazada en el cargo por el español Josep Borrell. En la actualidad es rectora del Colegio de Europa.

La Fiscalía Europea anunció este martes registros en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y el SEAE en Bruselas, así como la detención de tres personas de las que no se facilitaron detalles.

Según el diario belga Le Soir los otros dos detenidos para ser interrogados son el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y un directivo del Colegio de Europa.

La portavoz comunitaria Anitta Hipper confirmó en la rueda de prensa diaria de la Comisión los registros llevados a cabo en el edificio del SEAE y precisó que la investigación tiene que ver con "actividades" llevadas a cabo en el "mandato previo", en referencia a la etapa en que estaba al frente de ese organismo el español Josep Borrell. "No podemos dar más información porque estamos en fase de investigación", dijo la misma portavoz.

La investigación se centra en la academia diplomática de la Unión Europea, un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes de los Estados miembros de la UE. Durante el curso académico 2021-2022, el Colegio de Europa se encargó de acreditar el programa de formación licitado.

La Fiscalía Europea quiere saber si el Colegio de Europa conocía con antelación, incluso antes de que fueran publicados oficialmente, los criterios de selección del procedimiento de licitación.