Federica Mogherini EBko diplomaziaburu ohia inputatu dute, kontratazio publikoan iruzurra eta ustelkeria leporatuta
Europako Batzordeko presidenteorde izandakoa eta gaur egun Europako Elkargoko egungo errektorea dena atxilotu dute, beste bi pertsonarekin batera. Europar Batasunak gazte diplomatikoentzat finantzatutako formakuntza programa batekin lotutako ustezko iruzur batengatik.
Federica Mogherini Europar Batasuneko diplomaziaburu izandakoa inputatu egin dute diru-iruzurra eta ustelkeria delituak leporatuta, atzo berarekin atxilotutako beste bi pertsonarekin batera. Ikerketak zerikusia du Europar Batasunak finantzatutako formakuntza programa batekin.
EPPO Iruzurraren aurkako Europako Fiskaltzak asteazken honetan ohar bidez jakinarazi duenez, atzo atxilotutako hiru pertsonak aske gelditu dira, ihes egiteko arriskurik ez dagoelakoan.
Atzo, Mogherini eta beste bi kargudun atxilotu zituzten Europar Batasunak gazte diplomatikoentzat finantzatutako formakuntza programa bati lotutako ustezko iruzur batengatik. Italiar politikaria EBko Atzerri gaietarako goi ordezkaria izan zen 2014tik 2019ra bitartean, Josep Borrell kataluniarraren aurretik. Gaur egun, Europako Kolegioko errektorea da.
Europako Fiskaltzak atxiloketak eta miaketak iragarri zituen atzo Brujasko (Belgika) Europako Kolegioan eta Bruselako Atzerri Gaietarako Europako Zerbitzuan. Dena den, ez zuen atxilotuen identitatearen inguruko informaziorik eman.
Le Soir egunkari belgikarraren arabera, beste bi atxilotuak Stefano Sannino diplomatiko italiarra (Atzerri Gaietarako Europako Zerbitzuko idazkari ohia) eta Europako Kolegioko kide bat dira.
Anitta Hipper EBko Atzerri zerbitzuetako bozeramaileak atzoko prentsaurrekoan miaketak baieztatu zituen, eta ikerketak aurreko agintaldiarekin (Josep Borrell) zerikusia zuela argitu nahi izan zuen. "Ezin dugu informazio gehiago eman ikerketa fasean gaudelako", gaineratu zuen.
Europako Fiskaltza ikertzen ari da Europar Batasunak finantzatutako eta diplomatiko gazteak hezteko bederatzi hilabeteko formakuntza programa batean ustez egondako irregulartasunak. 2021-2022 ikasturtean Europako Kolegioari esleitu zioten formazioaren ardura, eta Europako Fiskaltzak jakin nahi du Europako Kolegioak lizitazio irizpideak ofizialki argitaratu aurretik ezagutzen ote zituen.
Zure interesekoa izan daiteke
Venezuelaren barruko erasoak "oso laster" hasiko direla esan du Trumpek
AEBko presidenteak beste herrialde batzuk bonbardatzeko aukera ez du baztertzen: “Drogak ekoizten edo horiek Estatu Batuetan saltzen dituen edonor dago jomugan".
Putinek ez ditu ontzat eman Europak Ukrainarako bake-planari egindako proposamenak
Errusiako presidenteak salatu duenez, Europako herrialdeek —batez ere, Frantziari, Alemaniari eta Erresuma Batuari egin die erreferentzia—, Moskurentzat "onartezinak" diren eskakizunak jaso dituzte bake-planean. Haren hitzetan, "bake-prozesu osoa blokeatzea" nahi dute.
Tentsioa gorenean da Hegoaldeko Txinako Itsasoan, defentsa eta botere militarraren bidegurutzean
Estatu Batuetako eta Txinako indarren artean talka arriskua eragin dezakeenik badago, Hegoaldeko Txinako Itsasoa da. Pekinek ur horien zati bat beretzat nahi du, bederatzi puntuko lerro bat eginez, Taiwan, Filipinetako zati bat eta uharte artifizialak eraiki dituen uhartetxoak barne. Horrek talka egiten du hainbat herrialderen subiranotasunarekin, hala nola Filipinak, Vietnam eta Malaysia. Horren aurrean, AEBk presentzia militarra sendotu du eremu horretan. Mikel Reparaz, EITBren Nazioarteko arloburua, bertan izan da.
Trumpek Venezuelatik ateratzeko iragan ostiralera arteko epea eman zion Madurori
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak baztertu egin zituen Venezuelako presidenteak herrialdea uzteko mahai gainean jarritako baldintzak. Ultimatuma amaituta, Venezuelako aire eremua itxi egingo zuela iragarri zuen Trumpek.
Gutxienez 631 pertsona hil dira Indonesian uholdeen ondorioz, eta milioi bat pertsona etxetik atera dituzte
Gutxienez milioi bat pertsona etxetik atera dituzte Sumatrako uhartean (Indonesia). Bitartean, agintarien arabera, 631 pertsona hil dira honezkero, eta 472 daude agertu barik. Gune horretan bizi diren 3,3 milioi pertsona inguru jo ditu aste honetako denboraleak.
Europako liderren babesa bilatu du Zelenskik Macronekin izan duen bileran, "gerrari amaiera justu eta luzarokoa" emateko
Bi agintariek bideokonferentzia bidezko bilera egin dute Steve Witkoff AEBko negoziatzailearekin. Ondoren, Europako hainbat liderrekin hitz egin dute, gerraren amaierari begira “koordinatzeko” eta “epe luzerako segurtasun bermeak” lotzeko.
Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldiak, abenduaren 31ra arte
Joan den asteburuan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Venezuelako aire-eremua "erabat" itxita egongo zela. Hala ere, ez dago itxita, gai hori Venezuelako agintariei soilik baitagokie.
Putin AEBko ordezkari bereziarekin bilduko da asteartean, Trumpek Ukrainarako egin duen proposamena aztertzeko
Errusiako presidenteak "hainbat bilera egingo ditu gaur, ateak itxita, Errusiaren eta AEBen arteko harremanen nondik norakoak prestatzeko".
Ormuzko itsasartea, tentsio handieneko puntua energiaren munduko mapan
Ur lasaiak izan arren, munduko ekaitz geopolitiko handienaren erdigunean daude. Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago garraiatzen dute, planeta osoan saltzeko. Azken hamarkadetan Pertsiako golkoan izan diren inbasio eta gerrak ulertzeko ezinbesteko lekua da.