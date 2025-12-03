EUROPAR BATASUNA
Federica Mogherini EBko diplomaziaburu ohia inputatu dute, kontratazio publikoan iruzurra eta ustelkeria leporatuta

Europako Batzordeko presidenteorde izandakoa eta gaur egun Europako Elkargoko egungo errektorea dena atxilotu dute, beste bi pertsonarekin batera. Europar Batasunak gazte diplomatikoentzat finantzatutako formakuntza programa batekin lotutako ustezko iruzur batengatik.

federica mogherini europa press
Federica Mogherini, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Federica Mogherini Europar Batasuneko diplomaziaburu izandakoa inputatu egin dute diru-iruzurra eta ustelkeria delituak leporatuta, atzo berarekin atxilotutako beste bi pertsonarekin batera. Ikerketak zerikusia du Europar Batasunak finantzatutako formakuntza programa batekin. 

EPPO Iruzurraren aurkako Europako Fiskaltzak asteazken honetan ohar bidez jakinarazi duenez, atzo atxilotutako hiru pertsonak aske gelditu dira, ihes egiteko arriskurik ez dagoelakoan. 

Atzo, Mogherini eta beste bi kargudun atxilotu zituzten Europar Batasunak gazte diplomatikoentzat finantzatutako formakuntza programa bati lotutako ustezko iruzur batengatik. Italiar politikaria EBko Atzerri gaietarako goi ordezkaria izan zen 2014tik 2019ra bitartean, Josep Borrell kataluniarraren aurretik. Gaur egun, Europako Kolegioko errektorea da. 

Europako Fiskaltzak atxiloketak eta miaketak iragarri zituen atzo Brujasko (Belgika) Europako Kolegioan eta Bruselako Atzerri Gaietarako Europako Zerbitzuan. Dena den, ez zuen atxilotuen identitatearen inguruko informaziorik eman. 

Le Soir egunkari belgikarraren arabera, beste bi atxilotuak Stefano Sannino diplomatiko italiarra (Atzerri Gaietarako Europako Zerbitzuko idazkari ohia) eta Europako Kolegioko kide bat dira. 

Anitta Hipper EBko Atzerri zerbitzuetako bozeramaileak atzoko prentsaurrekoan miaketak baieztatu zituen, eta ikerketak aurreko agintaldiarekin (Josep Borrell) zerikusia zuela argitu nahi izan zuen. "Ezin dugu informazio gehiago eman ikerketa fasean gaudelako", gaineratu zuen. 

Europako Fiskaltza ikertzen ari da Europar Batasunak finantzatutako eta diplomatiko gazteak hezteko bederatzi hilabeteko formakuntza programa batean ustez egondako irregulartasunak. 2021-2022 ikasturtean Europako Kolegioari esleitu zioten formazioaren ardura, eta Europako Fiskaltzak jakin nahi du Europako Kolegioak lizitazio irizpideak ofizialki argitaratu aurretik ezagutzen ote zituen. 

