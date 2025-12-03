La UE acuerda dejar de importar gas natural de Rusia y eliminar gradualmente el petróleo
Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo han acordado este miércoles que la UE detenga permanentemente sus importaciones de gas natural desde Rusia para finales de septiembre de 2027 y avance gradualmente con las de petróleo para acabar con ellas como tarde a finales de ese mismo año.
Las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían como tarde el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027, ha indicado el Parlamento europeo en un comunicado.
En concreto, seis semanas después de que entre en vigor la regulación se prohibirán las importaciones de ambos tipos de gas, pero se iniciará un periodo de transición para contratos ya existentes: hasta abril (GLN) o junio (gasoducto) de 2026 para acuerdos de suministro a corto plazo cerrados antes de junio de 2025 y hasta el 1 de enero de 2027 para contratos de gas natural licuado a largo plazo.
Hungría, en particular, ha presionado a la Comisión para mantener sus compras de petróleo ruso, apelando a la seguridad energética, y ha asegurado que llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) el plan, en coordinación con Eslovaquia.
Bruselas presentará una propuesta legislativa al respecto a principios del año que viene.
"Estamos pasando esa página y lo hacemos para siempre. Este es el amanecer de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia", ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una declaración a la prensa.
Según cifras de la jefa del Ejecutivo comunitario, las importaciones de GNL y gas de gasoducto ruso han caído del 45 % al inicio de la invasión rusa de Ucrania a un 13 % hoy, mientras que el petróleo ha pasado del 26 % al 2 % y el carbón, del 51 % a cero.
Von der Leyen ha señalado que, además de fomentar la independencia energética de la Unión Europea, dejar de comprar combustibles fósiles rusos también reduce los ingresos que Moscú usa para alimentar la guerra.
"Al inicio de la guerra pagábamos a Rusia 12 000 millones de euros al mes por los combustibles fósiles. Hemos bajado a 1500 millones, que aún es mucho. El objetivo es bajarlo a cero", ha dicho la alemana.
La Comisión Europea ha explicado que los países de la UE tendrán que presentar como tarde el 1 de marzo de 2026 "planes nacionales de diversificación que describan medidas para diversificar sus suministros de gas y petróleo" y están obligados a notificar a la Comisión en las semanas posteriores a que entre en vigor el reglamento si tienen contratos de suministro de gas rusos o prohibiciones legales nacionales en vigor.
