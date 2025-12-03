Energia
EBk erabaki du 2027rako Errusiatik gas naturala inportatzeari uztea

Hungariak eta Eslovakiak plana Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramango dutela iragarri dute.

STRASBOURG (France), 10/09/2025.- European Commission President Ursula von der Leyen (C) addresses a 'State of the Union' debate at the European Parliament in Strasbourg, France, 10 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Europako Parlamentuaren osoko bilkura, artxibo-irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko Kontseiluko eta Europako Parlamentuko negoziatzaileek asteazken honetan adostu dutenez, EBk behin betiko utziko dio, 2027ko irailaren amaierarako, Errusiako gas naturala inportatzeari. Gainera, gauza bera egingo du, pixkanaka-pixkanaka, petrolio-inportazioekin; helburua da inportazio horiek urte horretako amaierarako etetea ere.

Gas natural likidotuaren (GNL) inportazioak beranduenez 2026ko abenduaren 31n amaituko lirateke, eta gasbideko gasarenak, berriz, beranduenez 2027ko azaroaren 1ean, Europako Parlamentuak ohar batean adierazi duenez.

Zehazki, erregulazioa indarrean sartu eta sei astera, bi gas-moten inportazioak debekatuko dira, baina lehendik dauden kontratuetarako trantsizio-aldi bat hasiko da: 2026ko apirilera (GLN) edo ekainera (gasbidea) arte 2025eko ekaina baino lehen itxitako epe laburreko hornidura-akordioetarako, eta 2027ko urtarrilaren 1era arte epe luzeko gas natural likidotuko kontratuetarako.

Hungariak, bereziki, presio egin dio Batzordeari Errusiako petrolioaren erosketei eusteko, segurtasun energetikoaren alde eginez, eta ziurtatu du plana Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramango duela, Eslovakiarekin koordinatuta.

Bruselak legegintza-proposamen bat aurkeztuko du datorren urtearen hasieran.

"Aro berri baten egunsentia da, Europak Errusiarekiko independentzia energetiko osoaren aroa", ospatu du Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak prentsari egindako adierazpen batean.

Gobernu komunitarioko buruaren arabera, GNL eta gasbideko gas errusiarraren inportazioak % 45etik % 13ra jaitsi dira Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik; petrolioa, % 26tik % 2ra; eta ikatza, % 51tik zerora.

Von der Leyenek adierazi duenez, Europar Batasunaren independentzia energetikoa sustatzeaz gain, Errusiako erregai fosilak erosteari uzteak Moskuk gerra egiteko erabiltzen dituen diru-sarrerak murrizten ditu.

"Gerraren hasieran, hilean 12.000 milioi euro ordaintzen genizkion Errusiari erregai fosilengatik. 1.500 milioira jaitsi gara, eta oraindik asko da. Helburua zerora jaistea da", esan du alemaniarrak.

Europako Batzordeak azaldu duenez, EBko herrialdeek, beranduenez, 2026ko martxoaren 1ean aurkeztu beharko dituzte "dibertsifikaziorako plan nazionalak, gas eta petrolio hornidurak dibertsifikatzeko neurriak deskribatzen dituztenak", eta erregelamendua indarrean sartu eta hurrengo asteetan Batzordeari jakinarazi beharko diote Errusiako gasa hornitzeko kontratuak edo indarrean dauden legezko debeku nazionalak dituzten.

Europar Batasuna Europa Errusia Ukrainako gerra Munduko albisteak

