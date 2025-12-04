Maduro confirma su llamada con Trump: "Estoy hablando mucho inglés últimamente"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles haber conversado recientemente con su par de EE. UU. Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de este país en el Caribe y la crisis de la conectividad aérea en la nación petrolera, lo que no impidió la llegada de migrantes en un avión procedente de suelo estadounidense durante la jornada. Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente", lo que sería el domingo 23 de noviembre, aunque no especificó la fecha.