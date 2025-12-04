ELKARRIZKETAK
Madurok Trumpekin izandako deia konfirmatu du: "Ingelesez asko hitz egiten ari naiz azkenaldian"

Agentziak | EITB

Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu duenez, Donald Trump AEBko bere kidearekin hitz egin du, herrialde horrek Kariben duen hedapen militarrak eragindako tentsioen eta petrolio-nazioko aire-konektibitatearen krisiaren erdian. Maduroren arabera, Etxe Zuria Miraflores jauregiarekin (Venezuelako Gobernuaren egoitza, Caracasen) harremanetan jarri zen duela "hamar bat egun", (azaroaren 23an izan daiteke, baina ez zuen data zehaztu).

Tentsioa gorenean da Hegoaldeko Txinako Itsasoan,  defentsa eta botere militarraren bidegurutzean

Estatu Batuetako eta Txinako indarren artean talka arriskua eragin dezakeenik badago, Hegoaldeko Txinako Itsasoa da. Pekinek ur horien zati bat beretzat nahi du, bederatzi puntuko lerro bat eginez, Taiwan, Filipinetako zati bat eta uharte artifizialak eraiki dituen uhartetxoak barne. Horrek talka egiten du hainbat herrialderen subiranotasunarekin, hala nola Filipinak, Vietnam eta Malaysia. Horren aurrean, AEBk presentzia militarra sendotu du eremu horretan. Mikel Reparaz, EITBren Nazioarteko arloburua, bertan izan da.

