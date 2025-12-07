GUERRA EN GAZA
Netanyahu anuncia que la segunda fase de la tregua es "inminente" e implica el desarme de Hamás

Por su parte Hamás ha anunciado que esta tarde entregará a Israel, el último cuerpo de un rehén que quedaba en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego.

JERUSALÉN, 07/12/2025.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (d), durante el encuentro que han mantenido este domingo en Jerusalén, en el marco de su visita oficial de dos días a Israel. EFE/Oficina del Primer Ministro Israelí *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****
Merz y Netanyahu, en Jerusalén. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Netanyahuk iragarri du "berehala" iritsiko dela Hamasen armagabetzea ekarriko duen su-etenaren bigarren fasea
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo que la segunda fase del plan de "paz" auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza es inminente y consistirá en "el desarme de Hamás y la desmilitarización" del enclave palestino.

"La primera fase casi ha concluido. La segunda es inminente y será difícil, aún más difícil. Supondrá un reto no menos abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza", ha afirmado el mandatario durante su rueda de presa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Tras esta segunda fase, ha agregado Netanyahu, tendrá lugar una "tercera, que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón".

Por su parte, la organización islamista Hamás ha anunciado que a las 17:00 horas de esta tarde (12:00 GMT) entregaría a Israel, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, el último cuerpo de un rehén que quedaba en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego.

En su comunicado, el grupo palestino ha dicho que los restos del último cautivo —el del soldado israelí Ran Gvili— han sido hallados hoy en el norte de la Franja.

Poco más tarde, miembros de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, han dicho que buscaban el cuerpo del último rehén muerto que queda en la Franja de Gaza, el policía israelí Ran Gvili.

Reunión sobre cooperación militar y tecnológica

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han reunido este domingo en Jerusalén para abordar cómo continuar implementando la cooperación tecnológica y militar entre ambos países en "un mundo cambiante", ha asegurado el propio mandatario israelí.

En una rueda de prensa conjunta posterior al encuentro, Netanyahu ha detallado que en la cita han hecho hincapié en el "campo de la alta tecnología y la inteligencia artificial" que, para el líder israelí, constituyen "el futuro de la humanidad".

En sus palabras de apertura, Netanyahu también ha alabado la postura de Alemania con respecto a Israel, a pesar de que en los últimos meses su relación diplomática se había tensado por la ofensiva en Gaza, y ha calificado a la nación europea como "comprometida con la defensa de Israel en sus diferentes formas".

Israel Franja de Gaza Palestina Alemania Internacional

