Netanyahuk iragarri du "berehala" iritsiko dela Hamasen armagabetzea ekarriko duen su-etenaren bigarren fasea 

Bestalde, Hamasek jakinarazi du Gazan bahituta zuen azken israeldarraren gorpua entregatuko duela gaur arratsaldean, su-eten akordioari men eginda.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak igande honetan aurreratu du "berehala" helduko dela Donald Trump AEBko presidenteak bultzatutako Gazarako "bake" planaren bigarren fasea, eta Hamasen armagabetzea eta Palestinako enklabearen desmilitarizazioa ekarriko duela horrek.
"Lehen fasea ia amaitu da. Bigarrena berehala dator, eta fase zaila izango da, oraingo hau baino zailagoa. Erronka izugarria du: Hamasen armagabetzea eta Gazaren desmilitarizazioa", adierazi du Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin batera egindako agerraldian.
Bigarren fase horren ostean, "hirugarren fase bat" ere izango dela gaineratu du Netanyahuk: "Gaza deserradikalizatzea". Horren hitzetan, ezinezkoa zela uste zen, baina Alemanian eta Japonian lortu zuten".
Hamasek gaur arratsaldean entregatuko du azken gorpua
Bestalde, Hamasek iragarri du Gazan bahituta zuen azken israeldarraren gorpua entregatuko duela gaur arratsaldean, su-eten akordioari men eginda, Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordearen bitartez.
Ohar batean azaldu duenez, azken gatibuaren — Ran Gvili soldadu israeldarraren — gorpuzkiak aurkitu dituzte gaur Zerrendako iparraldean.
Israelgo agintariek, behin Armadak Gurutze Gorriaren eskutik hilkutxa jasota, gorpuzkiak Gvilirenak direla baieztatzen badute, bukatutzat emango dute 28 bahituak entregatzeko prozesua.
Lankidetza militar eta teknologikoari buruzko bilera
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra Jerusalemen bildu dira igande honetan, "mundu aldakor batean" bi herrialdeen arteko lankidetza teknologikoa eta militarra ezartzen jarraitzeko modua aztertzeko.
Bileraren osteko prentsaurreko bateratu batean, Netanyahuk zehaztu du hitzorduan " goi-teknologiaren eta adimen artifizialaren "alorra azpimarratu dutela, Israelgo buruzagiarentzat" gizateriaren etorkizuna "osatzen baitute.
Irekiera ekitaldian, Netanyahuk Alemaniak Israelekiko duen jarrera ere goraipatu du, nahiz eta azken hilabeteetan harreman diplomatikoa tenkatu egin den Gazako erasoagatik, eta Europako nazioa "Israelen defentsarekin konprometituta" dagoela esan du.
Gutxienez 25 pertsona hil dira diskoteka batean izandako sutean, Indian
Sutea Goa estatuko Arpora udalerriko eremu turistiko batean gertatu da. Poliziak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Ehun bat lagun kalera atera dira Bilbon Maduroren kontra eta Machadoren alde
Mundu osoko 130 hiritan protestak deitu dituzte Venezuelako Gobernuaren aurka, eta asteazkenean Bakearen Nobel saria oposizioaren ordezkariari emango diotela ospatzeko.
Lau ekintzaile atxilotu dituzte Londresko Dorreko bitxien aurka janaria jaurtitzeagatik
Ekintza horrekin, Erresuma Batua “muturreko aberastasuna zergapetu eta konpontzeko” herritarren batzar bat ezartzeko eskatu nahi izan dio Take Back Power taldeak Erresuma Batuko Gobernuari. Sare sozialetan zabaldu dituzte horren irudiak, eta aretoa itxi dute, kalteak ikertu arte.
Migrazio politikak Europako zibilizazioa "ezabatzen" ari direla esan du Trumpek
Segurtasun Nazionalari buruzko txosten batean, bere egin ditu Europako eskuin-muturreko mugimenduen diskurtsoak.
Alemaniako Parlamentuak argi berdea eman dio soldadutzaren lege berriari
Legearen zirriborroan jasotakoaren arabera, nahitaezko errekrutamendua aktibatuko da, egoerak hala eskatzen badu eta nahikoa boluntario erakartzea lortzen ez bada.
Israelek 366 palestinar hil ditu su-etena indarrean sartu zenetik
Israelgo armadak palestinarrei tiro egiten jarraitzen du "lerro horia" deituriko mugatik, gehiegi hurbiltzen direla argudiatuz. Herritar gehienek ez dituzte muga horiek ezagutzen.
AEB eta Txina, Hego Pazifikoko uharteak kontrolatzeko lehia bizian. Zergatik?
Ozeano Barea Asia eta Amerika arteko itsaso handi-handia da. Han zehar itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa daude, etengabe. Horregatik, bide horiek bereganatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea, base logistikoak, eta, kasu askotan, militarrak direlako. Hain zuzen, Estatu Batuek eta Txinak Pazifikoko 14 herrialde horiek kontrolatzeko sokatiran ari dira. Papua Ginea Berria milioi bat biztanle duen uharte bakarra da; txikiena, Niuee izeneko uhartea, ez da 2.000 biztanlera ere iristen. 14 horietatik 11 Txinarekin daude lerratuta. Hiruk baino ez dute Taiwanen subiranotasuna aitortzen. Batzuek, Papua Ginea Berria kasu, Estatu Batuekiko segurtasun akordioei eusten diete, beste batzuek, ordea, Txinarekin defentsa akordioak sinatu dituzte. Horren adibide da Salomon Uhartea. Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko burua, han izan da.
Epsteinen uharte pribatuko irudi argitaragabeak, hemen
Estatu Batuetako Ordezkarien Ganberako demokratek Jeffrey Epstein pederastaren Birjina uharteetako irla pribatuko argazki eta bideo argitaragabeak kaleratu dituzte. Irudietan etxeko logelak eta komunak agertzen dira, baita dentista-aulki bat duen gela bat ere, hormetan maskarak eskegita dituela. "Pedofiliaren uhartea" 90eko hamarkadan erosi zuen Epsteinek, eta egoitza pribatu gisa erabiltzen zuen.
Madurok konfirmatu egin du Trumpekin hitz egin duela: "Azkenaldian, askotan nabil ingelesez hitz egiten"
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu egin du Donald Trump AEBko gobernuburuarekin hitz egin duela, herrialde horrek Kariben duen hedapen militarrak eragindako tentsioen eta nazio pretroliogilearen aire-konektibitatearen krisiaren erdian. Maduroren arabera, Etxe Zuria Miraflores jauregiarekin harremanetan jarri zen duela "hamar bat egun"; azaroaren 23an beharbada, baina ez du data zehatzik eman.