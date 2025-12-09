ASIA
Japón levanta la alerta de tsunami y advierte de un posible nuevo terremoto

Uno de los edificios dañados tras el terremoto
Euskaraz irakurri: Tsunami alerta bertan behera utzi du Japoniak eta lurrikara berri baten berri eman du
EITB

Última actualización

Las autoridades de Japón han levantado la alerta de tsunami emitida tras el potente terremoto de magnitud 7,5 de este lunes. Sin embargo, las autoridades niponas han activado una alerta especial ante la posibilidad de que un terremoto de magnitud inusual se produzca en la zona en los próximos días.

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
Oslo se prepara para entregar el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, mientras persisten las dudas sobre su asistencia

La política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.
LONDON (United Kingdom), 08/12/2025.- Ukraine's President Volodymyr Zelensky makes remarks as he meets to discuss negotiations in the ongoing peace talks aimed at ending Russia’s war in Ukraine, at 10 Downing Street, London, Britain, 08 December 2025. The President of Ukraine is visiting Downing Street to meet the leaders of the UK, France, and Germany to discuss ongoing peace negotiations aimed at ending the Russia-Ukraine conflict. (Francia, Alemania, Ucrania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL
Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz

El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.
BUWAIDAH AL SHARQUIYAH (SIRIA), 08/12/2025.- Desde la caída de Bachar al Asad hace un año, la destruida aldea siria de Buwaidah al Sharqiyah ha recuperado a buena parte de los vecinos que huyeron durante la guerra civil, quienes ahora han preferido cambiar los campos de refugiados por tiendas de campaña en su propia tierra. Según datos de la ONU, unos dos millones de desplazados internos han regresado a sus zonas de origen en Siria tras el cambio en el poder y más de un millón de refugiados han retornado desde otros países, pese al proceso de reconstrucción aún pendiente y a la escasez de servicios básicos. EFE/Edgar Gutiérrez
A un año de la caída de Bashar Al-Assad, persisten los problemas y la incertidumbre en Siria

En el aniversario de la caída del dictador sirio, el país de Oriente Medio se encuentra en una encrucijada crucial. Se han logrado avances, pero al mismo tiempo muchos sirios siguen pasando apuros. El presidente sirio, Ahmed al-Shara, ha prometido que todo el país será reconstruido y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad.
zelenski ukrainako presidentea efe
Los negociadores ucranianos informan hoy a Zelenski del borrador acordado con EE. UU. en la última ronda de contactos

El presidente de Ucrania estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos. Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.
