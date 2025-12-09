ASIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tsunami alerta altxatu du Japoniak eta beste lurrikara bat egon daitekeela ohartarazi du

terremoto de japón
18:00 - 20:00
Lurrikararen ondorioz kaltetutako eraikinetako bat
author image

EITB

Azken eguneratzea

Japoniak tsunami alerta bertan behera utzi du astelehen honetan herrialdearen iparraldea astindu zuen 7,5 graduko lurrikararen biharamunean, baina agintariek alerta berezia aktibatu dute datozen egunetan ezohiko lurrikara bat izateko arriskua baitago.

Japonia Asia Lurrikarak Hondamendi naturalak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi