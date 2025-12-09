Tsunami alerta altxatu du Japoniak eta beste lurrikara bat egon daitekeela ohartarazi du
Japoniak tsunami alerta bertan behera utzi du astelehen honetan herrialdearen iparraldea astindu zuen 7,5 graduko lurrikararen biharamunean, baina agintariek alerta berezia aktibatu dute datozen egunetan ezohiko lurrikara bat izateko arriskua baitago.
Zure interesekoa izan daiteke
Zelenskik eta E3ko liderrek aurrerapauso gutxirekin amaitu dute Londresko bilera, "une kritiko" honetan
Ukrainako presidenteak "bakerako urrats txikiak" izan direla esan du, hala ere, eta laster AEBri Trumpen planaren bertsio berrikusia itzultzea espero duela. Bileraren ostean, Ukrainako presidentea Bruselara joan da, bilera izango baitu asteartean Von der Leyenekin, Costarekin eta Rutterekin.
Paramountek Warner Bros erosteko 108.400 milioiko eskaintza oldarkorra egin du, eta Netflixen eskaintza gainditu
Ostiralean jakinarazi zen Netflixek Warner Bros. Discovery erosi zuela 82.700 milioi dolarren truke, eta astelehen honetan Paramount Skydancek eskaintza gainditzen duen EEP oldarkorra aurkeztu du.
7,6 graduko lurrikara batek Japoniako iparraldea astindu du eta tsunami alerta ezarri dute
Agintariek 23.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte hiru metrorainoko olatu arriskuagatik. Tohoku Electric Power enpresa, lurrikararen inguruan dauden bi zentral nuklearren operadorea, lantegietako egoera aztertzen ari da.
Swinneyk Eskoziaren independentziarako bideari berrekingo dio, hauteskundeak gehiengo nahikoarekin irabaziz gero
Eskoziako egungo ministro nagusi eta Eskoziar Alderdi Nazionalistako buru denak, independentzia ardatz hasita ekin dio datorren urteko hauteskundeetarako kanpainari. Maiatzean izango dira bozak.
Milaka lagunek ospatu dute Sirian Bashar Al Asad diktadorearen amaieraren lehen urteurrena
Milaka pertsona kalera atera dira gaur Damaskon, Sirian, Al Assad familiaren 54 urteko diktadurari eta 13 urteko gerra zibilari amaiera eman zien askapen egunaren lehen urteurrena ospatzeko.
Urtebete da Sirian Bashar Al-Assaden agintaldia amaitu zela, eta urrun daude oraindik baketik eta normalizaziotik
Hamabi hilabeteotan aurrerapausoak eman badira ere, siriar asko oraindik ere muturreko egoeran bizi dira. Ahmed al-Shara Siriako presidenteak hitzeman du herrialde osoa berreraikiko duela, eta herritarrei eskatu die ahaleginak egin ditzatela egonkortasuna sendotzen laguntzeko.
AEBrekin adostutako zirriborroaren berri emango diote gaur Ukrainako negoziatzaileek Zelenskiri
Ukrainako presidentea Londresen izango da astelehen honetan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin biltzeko, eta ondoren Bruselara joateko asmoa du, Europako aliatu nagusiekin batzartzeko. Ukrainarren eta errusiarren arteko desadostasun puntu nagusietako bat da Kievek Donbasen kontrolpean duen lurraldea Kremlini ematea.
Hainbat pertsona hil dira eta milaka herritar lekualdatu behar izan dituzte Thailandiaren eta Kanbodiaren arteko liskarren ondorioz
Kanbodiaren eta Thailandiaren arteko gatazkak urte luzeko historia du, baina hamarkada batzuk etenda egon ondotik, iazko maiatzean berriz ere eztanda egin zuen, eta egunotan izandako liskarrek urrian bi herrialdeek sinatutako bake akordioa kolokan jar lezake.
Netanyahuk iragarri du "berehala" iritsiko dela Hamasen armagabetzea ekarriko duen su-etenaren bigarren fasea
Bestalde, Hamasek jakinarazi du Gazan bahituta zuen azken israeldarraren gorpua entregatuko duela gaur arratsaldean, su-eten akordioari men eginda.