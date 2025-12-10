Seguidores de Machado participan en la procesión de antorchas

La Policía Judicial ha abierto una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias y detalles. Según los vecinos, los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y su construcción por parte de los propietarios "podría presentar irregularidades".