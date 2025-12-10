Premio Nobel de la Paz
Seguidores de Machado participan en la procesión de antorchas

18:00 - 20:00
Este miércoles por la tarde, los seguidores de la opositora venezolana María Corina Machado han participado en la tradicional procesión de antorchas que ha recorrido el centro de Oslo hasta finalizar frente al hotel donde se debía haber alojado la galardonada.

