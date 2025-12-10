Bakearen Nobel Saria
Machadoren jarraitzaileek zuzien prozesioan parte hartu dute

Asteazken arratsaldean, Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko kidearen jarraitzaileek Osloko erdigunea zeharkatu duen zuzien prozesio tradizionalean parte hartu dute, sarituak ostatu hartu behar zuen hotelaren aurrean amaitu arte.

 

Nobel Sariak Venezuela Munduko albisteak

