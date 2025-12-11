Tensión
EE. UU. eleva la tensión al confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela

EEUU confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela
Soldados estadounidenses dentro del petrolero. Foto: EFE/ Pamela Bondi.
Euskaraz irakurri: AEBk tentsioa areagotu du Venezuelako kostaldean petrolio-ontzi bat konfiskatuta

Estados Unidos ha interceptado y confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe, y que Caracas ha calificado como un "robo descarado" que asegura denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras.

Venezuela Estados Unidos Nicolás Maduro Donald Trump Internacional

