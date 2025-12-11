AEBk tentsioa areagotu dute Venezuelako kostaldean petrolio-ontzi bat konfiskatuta
Ameriketako Estatu Batuek petrolio-ontzi bat atzeman eta konfiskatu dute Venezuelako kostaldean, Washingtonek abuztutik Kariben duen itsas hedapen militarraren barruan. Caracasek "lapurreta lotsagabea" dela esan du, eta atzerriko instantzien aurrean "nazioarteko krimen larria" hau salatuko duela iragarri du.
Zure interesekoa izan daiteke
2,5 milioi lagun baino gehiago deportatu dituzte edo beren borondatez alde egin dute AEBtik 2025ean
Estatu Batuetako agintariek "sekulako lorpentzat" jo dute, Trumpek martxan jarritako migrazio politika gogorren baitan, "deportazioak arintzeko" dozenaka epaile izango direla iragarri eta egun gutxira.
Venezuela-Curaçao-AEB-Norvegia: Bakearen Nobel saria jasotzeko Machadoren odisea
Azken asteetan hainbat hipotesi zabaldu ziren Machado Oslora saria jasotzeko iritsiko ote zen, oposizioburua ez baita joan den urtarriletik jendaurrean agertu izan, eta Nicolas Maduroren Gobernuaren zaintzari iskin egitea ez baita erraza.
Maria Corina Machado jendaurrean agertu da Oslon, hainbat hilabetez ezkutuan egon ostean
Urtarriletik publikoki agertu gabe egon ondoren, Venezuelako oposizio burua hoteleko balkoira atera da, Oslon, jarraitzaileak agurtzera.
Machadoren jarraitzaileek zuzien prozesioan parte hartu dute
Asteazken arratsaldean, Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko kidearen jarraitzaileek Osloko erdigunea zeharkatu duen zuzien prozesio tradizionalean parte hartu dute, sarituak ostatu hartu behar zuen hotelaren aurrean amaitu arte.
Gutxienez 22 pertsona hil dira Fezen, Marokon, elkarren ondoan zeuden bi eraikin behera etorrita
Polizia Judizialak ikerketa abiatu du gertakariaren arrazoiak zehazteko eta xehetasunak argitzeko. Bizilagunen arabera, bi eraikinak erori diren lekuan iraganean txabolak zeuden, eta litekeena da jabeek "irregulartasunak egin izana" eraiki zituztenean.
Indarrean da Australian 16 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzen dien lege "historikoa"
Australiako Gobernuaren arabera, nerabeek gero eta presio handiagoa jasaten dute ingurune digitaletan, eta sare sozialak goizegi erabiltzeak antsietate, autoestimu baxu eta eskola-isolamendu arazoak larriagotu ditzake. Aldekoak eta kontrakoak ditu lege aitzindariak; azken horien iritziz isolamendua eta deskonexioa ekar diezaieke erabiltzaile zaurgarrienei.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioburuaren alabak jaso du haren izenean Bakearen Nobel saria
Zehaztu gabeko arrazoiengatik, Venezuelako oposizioko burua ez da garaiz iritsi ekitaldira, nahiz eta Norvegiara "iristeko bere esku zegoen guztia egin", Nobel Institutuaren ohar baten arabera. Machado klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik.
Maria Corina Machado ez da Oslora joango Bakearen Nobel saria jasotzera
Nobel Akademiaren zuzendariak Norvegiako NRK hedabideari jakinarazi dionez, ez dakite Machado non dagoen, baina "Norvegian ez dago".
Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain
Antolatzaileek esan dutenez, uneotan ezin dute zehaztu Bakearen Nobel sariaren ekitaldira Machado noiz eta nola iritsiko den jakiteko.