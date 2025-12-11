De Venezuela a Curazao, EE.UU. y Noruega: la odisea de Machado por el Premio Nobel de Paz
El viaje a Oslo de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue una odisea que comenzó el martes con la salida de su país por vía marítima hacia Curazao, según hipótesis de analistas, y se completó con un largo viaje en avión de casi 9000 kilómetros a la capital noruega, con escala en Estados Unidos.
Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el premio, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero pasado y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil.
Sin embargo, Machado, de 58 años, llegó en la madrugada del jueves a la capital noruega a bordo de un avión privado que, partió desde Miami, la recogió en Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela, para hacer después una escala técnica en Maine (EE.UU) y desde allí, dirigirse ya a Oslo, donde llegó el jueves.
En la madrugada del jueves en Noruega, Machado se reencontró en el balcón del Grand Hotel de Oslo con sus familiares, amigos, aliados políticos de varios países y decenas de venezolanos que la esperaron durante horas a la intemperie para recibir su saludo y festejar el Premio Nobel de la Paz.
Machado destacó en un vídeo difundido por la cadena pública noruega que su presencia en Oslo era "un milagro", recalcando que "hay muchas mujeres y hombres venezolanos que han arriesgado sus vidas para que yo pueda estar aquí esta noche con ustedes".
María Corina Machado reaparece en público en Oslo tras permanecer varios meses escondida
Seguidores de Machado participan en la procesión de antorchas
Este miércoles por la tarde, los seguidores de la opositora venezolana María Corina Machado han participado en la tradicional procesión de antorchas que ha recorrido el centro de Oslo hasta finalizar frente al hotel donde se debía haber alojado la galardonada.
La hija de la opositora María Corina Machado recibe en su nombre en Oslo el premio Nobel de la Paz
Por causas no especificadas, la líder opositora venezolana no ha llegado a tiempo a la ceremonia pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia", según un comunicado del Instituto Nobel. Machado vive en la clandestinidad desde que denunció que hubo fraude en las presidenciales de julio del año pasado.
María Corina Machado no acudirá a Oslo a recoger el Nobel de la Paz
Según ha informado el director del Instituto Nobel a la emisora noruega NRK, desconocen el paradero de Machado, pero "no está en Noruega". La hija de Machado, Ana Corina Sosa, recogerá el premio en su lugar y leerá el discurso de aceptación del galardón.
El mundo mira a Oslo ante la incógnita de si Machado recibirá el Nobel en persona
Según ha dicho la organización, "en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", que se celebrará mañana miércoles.
