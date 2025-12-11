Bakearen Nobel Saria
Venezuela-Curazao-AEB-Norvegia: Bakearen Nobel Saria jasotzeko Machadoren odisea 

Azken asteetan hainbat hipotesi zabaldu ziren Machado Oslora saria jasotzeko iritsiko ote zen, oposizioko burua ez baitzen joan den urtarriletik jendaurrean agertzen, eta Nicolas Maduroren Gobernuaren zaintziari iseka egitea ez baitzen erraza izango.

OSLO (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado greets supporters at the Grand Hotel in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. This is her first public appearance in 11 months. (Noruega) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
Maria Corina Machado agurtzen Norvegiako hiriburura iristean. EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako oposizioko Maria Corina Machado Bakearen Nobel saridunak Oslora egin duen bidaia asteartean hasi zen odisea bat izan zen. Bere herrialdetik atera zen itsasoz Curazaora, eta hegazkinez osatu zuen Norvegiako hiribururainoko 9.000 kilometroko bidaia. 

Hala ere, Machado ostegun goizaldean iritsi zen Norvegiako hiriburura, Miamitik abiatu zen hegazkin pribatu batean. Curazaon jaso zuen, Herbehereek Karibean duten uharteetako batean,Venezuelako kostaldetik 65 kilometrora. Ondoren, eskala tekniko bat egin zuen Mainen (AEB), eta, handik, Oslora, ostegunean amaituz bidaia.

Ostegun goizaldean, Norvegian, Machado Osloko Grand Hoteleko balkoian elkartu zen bere senide, lagun, hainbat herrialdetako aliatu politiko eta hura agurtzeko ordu luzez kalean zain egon ziren dozenaka venezuelarrekin. 

Machadok Norvegiako kate publikoan zabaldutako bideo batean nabarmendu zuenez, Oslon egotea "miraria" izan da, eta "Venezuelako emakume eta gizon askok bizitza arriskuan jarri dute gaur gauean zuekin egon ahal izateko".

