Guerra en Ucrania
Zelenski da una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

El presidente ucraniano estima que las Fuerzas Armadas mantendrán 800 000 efectivos.
LONDON (United Kingdom), 08/12/2025.- Ukraine's President Volodymyr Zelensky makes remarks as he meets to discuss negotiations in the ongoing peace talks aimed at ending Russia’s war in Ukraine, at 10 Downing Street, London, Britain, 08 December 2025. The President of Ukraine is visiting Downing Street to meet the leaders of the UK, France, and Germany to discuss ongoing peace negotiations aimed at ending the Russia-Ukraine conflict. (Francia, Alemania, Ucrania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL
Volodimir Zelenski, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zelenskik bake planaren bertsio berria proposatu du eta Donbasen subiranotasunari buruzko erreferenduma defendatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que han entregado a Estados Unidos una nueva versión del borrador para el acuerdo de paz y ha defendido que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país actualmente ocupados por Rusia se dirima en un referéndum.

Zelenski ha explicado que la versión que han entregado a la Casa Blanca no solo contempla la postura de Ucrania, sino también la de Europa. "No es un plan definitivo, es una reacción a lo que recibimos, a las condiciones previas", ha matizado el presidente ucraniano en un encuentro con la prensa en Kiev.

"Actualmente es difícil predecir cuáles serán los documentos finales. Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no lo aceptamos", ha señalado Zelenski, quien ha explicado que muchos de los asuntos a tratar aún dependen de cómo se desarrollen la veintena de puntos clave del borrador.

En lo que respecta a la soberanía de los territorios ocupados por Rusia, Zelenski ha defendido la necesidad de que se escuche la opinión del pueblo de Ucrania, ya sea a través de elecciones o de un referéndum.

"El pueblo ucraniano responderá a esa pregunta", ha dicho Zelenski, quien ha señalado que entre los principales desacuerdos está cómo gestionar la situación en la región de Donetsk, donde Rusia, con el visto bueno de Estados Unidos, reclama la retirada de las tropas ucranianas, a cambio de no meter a las suyas.

Entre los puntos de fricción está también todo lo que rodea a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y uno de los principales escenarios en los que se está dirimiendo esta guerra, entre acusaciones cruzadas entre las partes sobre los ataques de uno y otro a estas instalaciones.

Zelenski también ha contado que han recibido una propuesta de Estados Unidos con eventuales garantías de seguridad, el cual le será remitido una vez lo hayan analizado e incluido las suyas. "Incorporaremos nuestras ideas" y "en unos días entregaremos un documento a la parte estadounidense", ha dicho.

En lo que respecta al tamaño de las Fuerzas Armadas, Zelenski ha afirmado que se mantendrá en 800 000 efectivos, una cifra muy similar a la actual, según el último borrador, después de que en planes anteriores se propusieran limitaciones más significativas.

Asimismo, ha informado de que ha pedido al Parlamento que preparen enmiendas legislativas acerca de la posibilidad de celebrar elecciones en tiempos de guerra. "Lo más importante es que se lleven a cabo de manera legítima", ha dicho.

"Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré", ha afirmado Zelenski, que también confía en el apoyo de Estados Unidos para persuadir a esos Estados que todavía se resisten a dar luz verde a su entrada en la Unión Europea.

 En clara alusión a Hungría, Zelenski cree que Trump "tiene ciertas herramientas de influencia" para desbloquear el camino de Ucrania hacia la Unión Europea, si bien ha lamentado que en lo que respecta a la OTAN, Estados Unidos no está por la labor. "No nos quieren ver ahí (...) No nos invitaron antes y esa postura no ha cambiado. Esa postura ha sido una constante", ha afirmado.

Zelenski también ha advertido de que la negociación está sujeta a muchos riesgos y no descarta que Rusia acabe finalmente por echarse atrás. "Estamos haciendo todo lo posible para que funcione. Estamos siendo constructivos", ha dicho.

"No veo ninguna demostración de que quieran poner fin a la guerra, pero no quieren que sea aún más difícil económicamente, y lo será (...) Será aún más difícil si le dicen a Trump que no pondrán fin a la guerra, irá más allá y aumentará la presión", ha señalado Zelenski.

Guerra en Ucrania Volodimir Zelenski Internacional

