Zelenskik bake planaren bertsio berria proposatu du eta Donbasen subiranotasunari buruzko erreferenduma defendatu du
Ukrainako presidentearen arabera, Indar Armatuek 800.000 soldadu izango dituzte.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak adierazi duenez, bake akordiorako zirriborroaren bertsio berria helarazi diote AEBri, eta gaur egun Errusiak okupatuta dituen ekialdeko lurraldeen subiranotasunari eragiten dion edozein erabaki erreferendum bidez hartu beharko litzatekeela defendatu du.
Zelenskik azaldu du Etxe Zuriari helarazitako bertsioak ez duela soilik Ukrainaren jarrera jasotzen, baita Europar Batasunarena ere. “Ez da behin betiko plana, jasotzen dugunari emandako erantzuna baizik”, zehaztu du Kieven egindako adierazpenetan.
“Gaur egun zaila da azken dokumentuaren edukia aurreikustea. Errusiarrek Donbas osoa nahi dute, baina guk, noski, ez dugu onartzen”, esan du. Halaber, azaldu du zirriborroaren funtsezko hogei puntuak garatzeko moduak baldintzatuko dituela oraindik aztertu beharreko gai askoren norabidea.
Errusiak okupatutako lurraldeen subiranotasunari dagokionez, Zelenskik nabarmendu du Ukrainako herritarren iritzia errespetatu behar dela, hauteskunde edo erreferendum bidez. “Ukrainako herriak erantzungo dio galderari”, adierazi du, eta gehitu du desadostasun nagusietako bat dela Donetsk eskualdearen etorkizuna nola kudeatu. Errusiak, AEBren oniritziarekin, Ukrainako tropak erretiratzea eskatzen du, bereak ez sartzeko trukean.
Zelenskik jakinarazi du, halaber, Estatu Batuek balizko segurtasun bermeei buruzko proposamen bat helarazi dutela, eta hori aztertu ondoren euren ekarpenekin itzuliko diotela Washingtoni. “Gure ideiak txertatuko ditugu”, esan du, eta adierazi “egun gutxi barru” dokumentu bat bidaliko diotela alde estatubatuarrari.
Indar Armatuen tamainari dagokionez, Zelenskik berretsi du 800.000 pertsona inguruan mantenduko dela, gaur egungo zifretatik gertu, azken zirriborroaren arabera; aurreko planetan murrizketa handiagoa eskatzen zen.
Bestalde, lege-zuzenketak prestatzea eskatu dio Parlamentuari, gerra garaian hauteskundeak egitea ahalbidetzeko. “Garrantzitsuena modu legitimoan egitea da”, azpimarratu du. “Gure bazkideek hauteskunde-prozesua segurtasunez eta epe egokian antolatzen lagun badezakete, babestuko dut”, gehitu du. Era berean, AEBren laguntza espero du Europar Batasuneko kide izatea oraindik blokeatzen duten estatuak konbentzitzeko.
Hungariari erreferentzia eginez, Zelenskik uste du Trumpek “eragin-tresna batzuk” dituela Ukrainaren EBko bidea desblokeatzeko, baina NATOri dagokionez, Estatu Batuak ez daudela horretan lanean. “Ez gaituzte han ikusi nahi (…) Ez gintuzten lehenago gonbidatu, eta jarrera hori ez da aldatu; etengabea izan da”, esan du.
Azkenik, ohartarazi du negoziazioa arrisku askoren menpe dagoela eta ez duela baztertzen Errusiak azkenean atzera egitea. “Ahal dugun guztia egiten ari gara funtziona dadin; eraikitzaile jokatzen ari gara”, azaldu du.
“Ez dut ikusten gerrari amaiera eman nahi diotenik, baina ez dute nahi egoera ekonomikoa are gehiago okertzea, eta hala izango da (…) Are zailagoa izango da Trumpi gerrari amaiera emango ez diotela esanez gero; haratago joango da eta presioa areagotuko du”, adierazi du Zelenskik.
