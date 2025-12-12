PORTUGAL
Miles de personas protestan contra la reforma laboral en la primera huelga general en 12 años en Portugal

Imagen de una de las manifestaciones convocadas en Portugal contra la reforma laboral
Euskaraz irakurri: Milaka pertsonak lan erreformaren aurkako protesta egin dute Portugalen, 12 urteko lehen greba orokorrean
Los sindicatos estiman que más de tres millones de personas se sumaron a la huelga general de este jueves, siendo "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de trabajadores. La patronal lusa dice que la huelga ha fracasado y que únicamente el 3% de los trabajadores no acudieron a sus puestos.

