Israel pide a sus ciudadanos en el exterior extremar la precaución ante imitadores del ataque de Sídney
El Gobierno israelí ha emitido una alerta para instar a sus ciudadanos residentes o visitantes en el extranjero a extremar la precaución ante el riesgo de que haya "imitadores" del ataque de Sídney en el que dos individuos, al parece padre e hijo, han matado al menos a 16 personas en la playa de Bondi cuando celebraban la festividad judía de la Janucá.
"La historia nos ha enseñado que es posible que los simpatizantes del terrorismo intenten perpetrar atentados imitando lo ocurrido. Por eso es esencial que los israelíes que estén en el exterior se ciñan a las recomendaciones", ha publicado el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno israelí en un comunicado. En concreto, instan a "evitar eventos públicos sin seguridad, incluidos los de sinagogas, casas Chabad, fiestas de la Janucá, etcétera".
"Permanezcan atentos cuando estén cerca de lugares judíos o israelíes e informen a las fuerzas de seguridad si detectan cualquier cosa fuera de lo habitual, como una persona u objeto sospechoso", ha planteado.
Tras el ataque, judíos rusos han cancelado el Janucá por primera vez desde 1991. El Gran Rabino ruso, Berel Lazar, ha anunciado la cancelación y ha explicado que el acto no había sido autorizado por el ayuntamiento moscovita "por motivos de seguridad".
Por su parte, Francia ha decido este domingo reforzar la seguridad en torno a sus lugares de culto judíos "ante la persistente amenaza terrorista", en particular durante las celebraciones del 14 al 22 de diciembre", según ha escrito el ministro del Interior, Laurent Nunez, en una directiva enviada este domingo a los prefectos y desvelada por el diario Le Parisien.
