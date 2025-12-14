Un ataque en una fiesta judía en una playa de Australia deja al menos 12 muertos, entre ellos uno de los autores de los disparos

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas este domingo por un ataque a tiros realizado en la playa de Bondi, en Sídney (Australia), por al menos dos asaltantes. Uno de ellos ha muerto durante la respuesta policial, y el otro ha sido detenido, si bien se encuentra muy grave. La Policía australiana ha descrito lo ocurrido como un atentado terrorista dirigido contra los asistentes a una celebración judía.

Los hechos han ocurrido en torno a las las 18:45 hora local (08:45, hora en Euskal Herria), cuando dos hombres armados han comenzado a disparar contra las personas congregadas en las inmediaciones la playa.

"Declaro lo ocurrido como un ataque terrorista contra la comunidad judía", ha subrayado el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha convocado una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía y ofreceremos más información en la medida de lo posible", ha añadido Albanese.

En el enclave donde se ha producido el ataque estaban celebrando una fiesta judía, que comienza este domingo. Unas 2000 personas, según han indicado los asistentes que se han congregado en este evento.



El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sídney”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado su solidaridad con la comunidad judía y con Australia tras el tiroteo: "Conmocionada por el trágico ataque en Bondi Beach, envío mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Europa se solidariza con Australia y las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio".