Un ataque en una fiesta judía en una playa de Australia deja al menos 12 muertos, entre ellos uno de los autores de los disparos
Además, cerca de una treintena de personas han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes. En el enclave donde se ha producido el ataque, en Sídney, había unas 2000 personas.
Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas este domingo por un ataque a tiros realizado en la playa de Bondi, en Sídney (Australia), por al menos dos asaltantes. Uno de ellos ha muerto durante la respuesta policial, y el otro ha sido detenido, si bien se encuentra muy grave. La Policía australiana ha descrito lo ocurrido como un atentado terrorista dirigido contra los asistentes a una celebración judía.
Los hechos han ocurrido en torno a las las 18:45 hora local (08:45, hora en Euskal Herria), cuando dos hombres armados han comenzado a disparar contra las personas congregadas en las inmediaciones la playa.
"Declaro lo ocurrido como un ataque terrorista contra la comunidad judía", ha subrayado el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.
El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha convocado una reunión urgente de su gabinete de seguridad.
"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía y ofreceremos más información en la medida de lo posible", ha añadido Albanese.
En el enclave donde se ha producido el ataque estaban celebrando una fiesta judía, que comienza este domingo. Unas 2000 personas, según han indicado los asistentes que se han congregado en este evento.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sídney”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado su solidaridad con la comunidad judía y con Australia tras el tiroteo: "Conmocionada por el trágico ataque en Bondi Beach, envío mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Europa se solidariza con Australia y las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio".
Te puede interesar
Un ataque en una fiesta judía en una playa de Australia deja al menos 12 muertos, entre ellos uno de los autores de los disparos
Además, cerca de una treintena de personas han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, en una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá, en la playa de Bondi.
Dos fallecidos y nueve heridos graves en un tiroteo registrado en la Universidad de Brown, en Rhode Island
Al menos dos personas han perdido la vida y nueve más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston, según han informado desde la propia institución.
Al menos ocho muertos por las hipotermias provocadas por las inundaciones en Gaza
La ONU calcula que unas 800 000 personas viven en Palestina afectadas por el hambre y el frío, además de varias personas afectadas por las lluvias torrenciales, muchas de ellas enfermas y con graves problemas de salud.
Al menos 11 personas han muerto en la Franja de Gaza por el frío y las lluvias
Las lluvias han provocado la caída de muros y viviendas, causando la muerte de varias personas. Además, las tormentas han inundado calles y han sumergido tiendas de campaña. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Gobierno gazatí han advertido del peligro de que aumenten las enfermedades e infecciones.
Trump firma una orden ejecutiva para bloquear leyes que impongan limitaciones "excesivas" a la inteligencia artificial
A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".
Miles de personas protestan contra la reforma laboral en la primera huelga general en 12 años en Portugal
Los sindicatos estiman que más de tres millones de personas se sumaron a la huelga general de este jueves, siendo "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de trabajadores. La patronal lusa dice que la huelga ha fracasado y que únicamente el 3% de los trabajadores no acudieron a sus puestos.
Zelenski da una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás
El presidente ucraniano estima que las Fuerzas Armadas mantendrán 800 000 efectivos.
EE. UU. eleva la tensión al confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela
Estados Unidos ha interceptado y confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe, y que Caracas ha calificado como un "robo descarado" que asegura denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras.
Más de 2,5 millones de migrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria EE. UU. durante 2025
Son datos de las autoridades de Estados Unidos, que lo califican como un "logro monumental". Este anuncio llega tan solo unos días después de que el Departamento de Justicia anunciara que contará con decenas de jueces para "agilizar las deportaciones" en el marco de las duras políticas migratorias puestas en marcha por Trump.