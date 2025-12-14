ATENTATUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Australiako hondartza bateko juduen festa batean izandako eraso batek gutxienez 12 hildako utzi ditu, tartean erasotzaileetako bat


Gainera, 30 pertsona zauritu dira gutxienez bi erasotzailek tiroka egindako erasoan. Poliziak horietako bat hil du, eta bestea atxilotu egin dute. Bondi hondartzan jazo da erasoa, 2.000 pertsona inguru bildu dituen juduen ospakizun batean.

Al menos una decena de muertos en un ataque durante una fiesta judía en una playa de Australia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 11 pertsona hil eta 29 zauritu dira gaur Australiako Sydney hiriko Bondi hondartzan, tiroka egindako eraso batean. Poliziak erasotzaileetako bat hil du, eta bestea atxilotu egin dute, baina oso larri dago. Australiako Poliziak atentatu terroristatzat jo du gertatutakoa.

Erasoa igande honetan jazo da, Australian 18:45 zirenean (08:45, Euskal Herrian), bi gizon armatu hondartza inguruan bildutako pertsonen aurka tiroka hasi direnean.

"Komunitate juduaren aurkako eraso terroristatzat jotzen dut gertatutakoa", esan du Mal Lanyon Hegoaldeko Gales Berriko komisarioburuak Chris Mimms estatuko lehen ministroarekin batera kazetarien aurrean egin dituen adierazpenetan.

Testuinguru horretan, Anthony Albanese Australiako lehen ministroak ohar bat igorri du Bonditik iritsitako "irudi larriak" deitoratzeko, eta bere segurtasun kabinetearen premiazko bilera deitu du.      

"Polizia eta Larrialdi Zerbitzuak lanean ari dira uneotan, larri zauritutakoen biziak salbatzeko. Nire doluminak helarazi nahi dizkiet kaltetutako pertsonei. Poliziarekin elkarlanean ari gara, eta, ahal den neurrian, informazio gehiago eskainiko dugu", gaineratu du Albanesek.

Erasoa gertatu den lekuan juduen ospakizun bat hastear zen. 2.000 pertsona inguru bildu dira bertan horren inguruan. 

Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak gaitzetsi egin du "Sydneyn bildutako familia juduen aurkako eraso lazgarri eta hilgarria".

Halaber, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak elkartasuna adierazi die komunitate juduari eta Australiari tiroketaren berri izan ostean: "Bondi hondartzako eraso tragikoak hunkitu egin nau, eta doluminak helarazi nahi dizkiet biktimen familiei eta gertukoei. Europak elkartasuna adierazi nahi die Australiari eta mundu osoko komunitate juduei. Bat egiten dugu indarkeriaren, antisemitismoaren eta gorrotoaren aurka".

Australia Delituak Atentatuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi