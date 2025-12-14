ERASOA AUSTRALIAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Atzerrian dauden israeldarrei kontuz ibiltzeko eskatu die Gobernuak, Sydneyko erasoaren imitatzaileak egon daitezkeelakoan

Janucaren ospakizuna bertan behera geratu da Moskun eta juduen gurtza lekuen segurtasuna indartzea erabaki du Frantziako Gobernuak.

vigilia-londres-tras-ataque-en-australia
Zelata Londresen, Australiako enbaxadaren aurrean. Argazkia: Europapress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Gobernuak alerta zabaldu du atzerrian bizi diren herritarrei edo bisitariei arreta handiz ibiltzeko eskatzeko, Sydneyko erasoaren "imitatzaileak" egon daitezkeelako. Bi pertsonak, antza aita-semeak, gutxienez 16 pertsona hil dituzte Bondi hondartzan, Janukako jai judua ospatzen ari zirenean.

"Historiak erakutsi digu litekeena dela terrorismoaren jarraitzaileak gertatutakoa imitatuz atentatuak egiten saiatzea. Horregatik, funtsezkoa da kanpoan dauden israeldarrek gomendioei jarraitzea", argitaratu du Israelgo Gobernuaren Segurtasun Nazionaleko Kontseiluak ohar batean.  Zehazki, "segurtasunik gabeko ekitaldi publikoak saihesteko" eskatu dute, "sinagogak, Chabad etxeak, Janucako jaiak eta abar barne".

"Adi egon leku juduetatik edo israeldarretatik gertu daudenean eta abisu eman segurtasun indarrei ohiz kanpoko edozer gauza atzematen badute", ohartarazi dute.

Gaurko erasoaren ondotik, judu errusiarrek Januca jaia bertan behera utzi dute 1991tik lehen aldiz. Berel Lazar Errusiako Errabino Handiak azaldu duenez, Moskuko Udalak ez du ekitaldia baimendu, "segurtasun arrazoiengatik".

Bestalde, Frantziak segurtasuna indartzea erabaki du juduen gurtza-lekuen inguruan, "mehatxu terrorista etengabearen aurrean", bereziki abenduaren 14tik 22ra bitarteko ospakizunetan, Laurent Nunez Barne ministroak igande honetan prefetei bidalitako zuzentarau batean azaldu duenez.

Londres Australia Israel Europa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi