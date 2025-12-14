Atzerrian dauden israeldarrei kontuz ibiltzeko eskatu die Gobernuak, Sydneyko erasoaren imitatzaileak egon daitezkeelakoan
Janucaren ospakizuna bertan behera geratu da Moskun eta juduen gurtza lekuen segurtasuna indartzea erabaki du Frantziako Gobernuak.
Israelgo Gobernuak alerta zabaldu du atzerrian bizi diren herritarrei edo bisitariei arreta handiz ibiltzeko eskatzeko, Sydneyko erasoaren "imitatzaileak" egon daitezkeelako. Bi pertsonak, antza aita-semeak, gutxienez 16 pertsona hil dituzte Bondi hondartzan, Janukako jai judua ospatzen ari zirenean.
"Historiak erakutsi digu litekeena dela terrorismoaren jarraitzaileak gertatutakoa imitatuz atentatuak egiten saiatzea. Horregatik, funtsezkoa da kanpoan dauden israeldarrek gomendioei jarraitzea", argitaratu du Israelgo Gobernuaren Segurtasun Nazionaleko Kontseiluak ohar batean. Zehazki, "segurtasunik gabeko ekitaldi publikoak saihesteko" eskatu dute, "sinagogak, Chabad etxeak, Janucako jaiak eta abar barne".
"Adi egon leku juduetatik edo israeldarretatik gertu daudenean eta abisu eman segurtasun indarrei ohiz kanpoko edozer gauza atzematen badute", ohartarazi dute.
Gaurko erasoaren ondotik, judu errusiarrek Januca jaia bertan behera utzi dute 1991tik lehen aldiz. Berel Lazar Errusiako Errabino Handiak azaldu duenez, Moskuko Udalak ez du ekitaldia baimendu, "segurtasun arrazoiengatik".
Bestalde, Frantziak segurtasuna indartzea erabaki du juduen gurtza-lekuen inguruan, "mehatxu terrorista etengabearen aurrean", bereziki abenduaren 14tik 22ra bitarteko ospakizunetan, Laurent Nunez Barne ministroak igande honetan prefetei bidalitako zuzentarau batean azaldu duenez.
Zelenski Trumpen ordezkariekin bildu da Berlinen, bake akordioa negoziatzen jarraitzeko
Lehen informazioen arabera, Ukraina prest legoke NATOn sartu gabe geratzeko, Errusiak berriz ere erasotzea eragotziko luketen segurtasun bermeak ematen badizkote. Astelehenean berriz ere bilduko dira bi aldeak.
Australiako hondartza bateko juduen festa batean izandako eraso batek gutxienez 16 hildako eta 40 zauritu utzi ditu
Poliziak erasotzaileetako bat hil du, eta bestea atxilotu egin dute, hil ala biziko egoeran. Poliziak uste du aita-semeak zirela. Bondi hondartzan jazo da erasoa, 2.000 pertsona inguru bildu dituen juduen ospakizun batean.
Bi hildako eta bederatzi zauritu Rhode Islandeko unibertsitate batean izandako tiroketan
Zaurituetako bat egoera kritikoan dago. Poliziak atxilotu egin du susmagarri nagusia.
Australiako hondartza bateko juduen festa batean izandako eraso batek gutxienez 12 hildako utzi ditu, tartean erasotzaileetako bat
Gainera, 30 pertsona zauritu dira gutxienez bi erasotzailek tiroka egindako erasoan. Poliziak horietako bat hil du, eta bestea atxilotu egin dute. Bondi hondartzan jazo da erasoa, juduen ospakizun batean.
Gutxienez zortzi pertsona hil dira Gazan uholdeek eragindako hipotermien ondorioz
Nazio Batuen Erakundearen arabera, 800.000 pertsona inguru goseak eta hotzak jota bizi dira Palestinan. Gainera, euri-jasek hainbat pertsona kaltetu dituzte, horietako asko gaixorik eta osasun arazo larriekin.
Gutxienez 11 pertsona hil dira Gazako Zerrendan, hotzaren eta euriteen ondorioz
Euriteen ondorioz horma eta etxebizitza asko behera etorri dira, hainbat pertsona azpian harrapatuz. Gainera, urak kaleak eta kanpin-dendak hartu ditu. Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentziak eta Gazako Gobernuak gaixotasunak eta infekzioak areagotzeko arriskuaz ohartarazi dute.
Milaka pertsonak lan erreformaren aurkako protesta egin dute Portugalen, azken 12 urteotako lehen greba orokorrean
Sindikatuen arabera, hiru milioi pertsonak baino gehiagok bat egin zuten greba orokorrarekin -5,1 milioi langile daude-, eta Portugalen "inoiz egin den grebarik arrakastatsuenetakoa" izan zela adierazi dute. Portugalgo patronalaren arabera, grebak porrot egin du eta langileen % 3 bakarrik geratu dira etxean.
Adimen artifizialari "gehiegizko" mugak ezartzen dizkioten legeak blokeatzeko agindu exekutiboa sinatu du Trumpek
Horren harira argitaratutako testuaren arabera, Trumpen Administrazioak Kongresuarekin elkarlanean aritu behar du nazio mailako arau irmo bat bermatzeko, eta "bat ez datozen estatu mailako 50 arau ezberdin saihesteko".
Zelenskik bake planaren bertsio berria proposatu du eta Donbasen subiranotasunari buruzko erreferenduma defendatu du
Ukrainako presidentearen arabera, Indar Armatuek 800.000 soldadu izango dituzte.