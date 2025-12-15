ESTADOS UNIDOS
Detienen a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michel Singer, en relación con la muerte de sus padres

El director de cine y su esposa aparecieron muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos.
Washington, DC (United States), 15/12/2025.- (FILE) - Rob Reiner (R) and Michelle Reiner (L) arrive for the Medallion Ceremony honoring the recipients of the 46th Annual Kennedy Center Honors at the Department of State in Washington, DC, USA, 02 December 2023 (reissued 15 December 2025). On the evening of 14 December 2025, the bodies of two people, a 78-year-old man and 68-year-old woman, were found in a home in Brentwood owned by Reiner. A statement issued by the Reiner family confirmed the deaths of Rob Reiner, 78, and his wife Michele Singer Reiner, 68. According to a statement by the Los Angeles Police Department, detectives from the Robbery and Homicide Division are handling the case. (Cine) EFE/EPA/Ron Sachs / POOL
Michele Singer y Rob Reiner, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nick Reiner atxilotu dute, Rob Reiner zinemagilearen eta Michel Singerren semea, gurasoen heriotzarekin lotuta
Agencias | EITB

El cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron asesinados en su casa de Los Ángeles (EE. UU.) este domingo, 14 de diciembre. El principal sospechoso del doble crimen es Nick, uno de los tres hijos del matrimonio que, según informa la revista People, estaría ya detenido por las autoridades policiales.

La revista estadounidense señala en su información que, de acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick Reiner, de 32 años, fue puesto bajo custodia y está detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.

La publicación estadounidense informó anteriormente que Nick estaba siendo interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles tras la muerte de sus padres y que los cadáveres de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados por la hija del matrimonio, Romy.

La pareja llevaba casada desde 1989. Se conocieron mientras Rob dirigía Cuando Harry encontró a Sally..., que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick, que ya había hablado abiertamente de su lucha contra la adicción desde la adolescencia.

