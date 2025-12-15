Detienen a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de Michel Singer, en relación con la muerte de sus padres
El cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron asesinados en su casa de Los Ángeles (EE. UU.) este domingo, 14 de diciembre. El principal sospechoso del doble crimen es Nick, uno de los tres hijos del matrimonio que, según informa la revista People, estaría ya detenido por las autoridades policiales.
La revista estadounidense señala en su información que, de acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick Reiner, de 32 años, fue puesto bajo custodia y está detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.
La publicación estadounidense informó anteriormente que Nick estaba siendo interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles tras la muerte de sus padres y que los cadáveres de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados por la hija del matrimonio, Romy.
La pareja llevaba casada desde 1989. Se conocieron mientras Rob dirigía Cuando Harry encontró a Sally..., que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick, que ya había hablado abiertamente de su lucha contra la adicción desde la adolescencia.
